Isprobali smo Redmi Note 13 Pro Plus. Premium značajke i sjajan izgled guraju ga u klasu više

Redmi telefoni godinama su sinonim za dobre, ali i prvenstveno povoljnije telefone koje Xiaomi nudi kupcima na raznim tržištima. U siječnju su predstavili pet modela, a njihove cijene u rasponu od 250 do 500 eura jasno sugeriraju da su namijenjeni onima koji kod telefona velik fokus stavljaju i na cijenu. No Xiaomi je i na Redmi Note 13 seriji pokazao da su njihove ambicije puno veće, pa su i na ove telefone ‘spustili’ niz premium značajki s njihovih skupljih uređaja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iako se radi o pet telefona koji dijele jednaku veličinu ekrana te niz drugih karakteristika, razlike su dosta bitne, a u fokusu nam je najatraktivniji model Redmi Note 13 Pro+ 5G koji smo koristili nekoliko dana.

Prvo što me oduševilo kod Notea 13 njegov je dizajn i činjenica da telefon u rukama djeluje kao duplo skuplji uređaj. Za razliku od ostalih modela, Redmi Note 13 Pro+ je zaobljen po rubovima i jako dobro leži u ruci. Bitno je napomenuti da je ovo telefon koji je samo milimetar niži od Galaxyja S24 Ultra i 5 mm uži, ali to u ruci djeluje kao ogromna razlika. Testni telefon bio je u Aurora Purple varijanti, koja uživo ne vuče toliko na ljubičasto, već je uređaj prilično svijetao, a sa stražnje strane staklo ima nekoliko tonova. S prednje strane je Gorilla Glasa Victus, a staklo štiti i poleđinu telefona na kojoj sada tri kamere stoje svaka zasebno i nema velikog ‘otoka’ u kojem se one nalaze. Osobno, ovakvo rješenje djeluje i puno elegantnije. Uz matirano ‘mutno’ staklo, matirani je i aluminij na bočnim stranicama, a važno je istaknuti i da telefon ima IP68 otpornost na prašinu i vodu, što znači da ćete moći bezbrižno s njime ići na kišu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zakrivljeni ekran ima još jedno poboljšanje u odnosu na lanjski model. Senzor otiska prsta prošle godine je na top modelu bio na bočnoj strani telefona, a sad se nalazi ispod ekrana. Radi se o optičkom senzoru koji radi prilično brzo i tijekom korištenja telefona nisam uočio neke nedostatke u korištenju. Jedino bi bilo sretnije da nije toliko nisko u donjem dijelu ekrana.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao što smo naveli, svi Note 13 uređaji imaju ekran od 6,7 inča, a ovdje se radi o odličnom AMOLED panelu koji podržava HDR10+, Dolby Vision te ima 120 Hz osvježenje i maksimalnu svjetlinu od 1800 nita. Što se osvježenja tiče, automatski je uključeno 60 Hz, a 120 morate postaviti ručno. Ovaj ekran dolazi s prilično visokom rezolucijom od 1220x2712 piksela, a možete sami se poigrati s balansom boja prema vlastitom ukusu. YouTube, Netflix, i ostali streaming sadržaji izgledaju jako dobro, osobito kad se razvuku na cijeli ekran. Opremili su ga i solidnim stereo zvučnicima koji se prilično jasno čuju, a ono čega nema je 3,5 mm utor za slušalice. No, treba spomenuti još jedan detalj na vrhu uređaja, a to je IR senzor koji omogućuje da ovaj telefon koristite kao daljinski za televizor i druge uređaje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Glavnu riječ kod kamera vodi Samsungov 200 mpx ISOCELL HP3 senzor s f/1,7 blendom i optičkom stabilizacijom. Uz nju se nalazi širokokutna 8 mpx kamera te makro senzor od 2 mpx. Glavni senzor će u ovoj klasi ponuditi jako dobre fotografije u gotovo svim uvjetima, s odličnim bojama, nudi i 4x optičko uvećanje, a i noćne su fotografije jako dobre. Širokokutna kamera nešto je slabija, a s prednje strane je 16 mpx selfie kamera koja pruža dobre selfije za društvene mreže. Kamera inače ima i 4K video na 30fps te 1080p na 120fps.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija

Ovdje se nalazi MIUI14 povrh Androida 13 i vidi se zub vremena na samom softveru, no dobra je vijest da će i 13 Pro+ sigurno dobiti novi HyperOS. Korisnike će sigurno zadovoljiti i podatak da će telefon sigur

no dobiti tri velika ažuriranja te četiri sigurnosne nadogradnje. Uzmemo li HyperOS i Android 14 kao jednu od tih nadogradnji, to znači još dvije generacije Androida, što je dosta dobro u ovoj klasi. Što se samog softvera tiče, sve je tu već dobro poznato i na svom mjestu sa svojim prednostima i manama, poput, osobno iritantnih odbrojavanja kod potvrde nekih osjetljivijih značajki ili predinstaliranih aplikacija.

Za obavljanje vaših dnevnih zadataka i zabavu bit će odgovoran Dimensity 7200 čipset iz MediaTeka. Iako se ne radi o razvikanijem Snapdragonu, ovo je dobar procesor srednjeg ranga s osam jezgri. Dolazi i sa Mali-G610 grafičkim čipom. Tijekom nekoliko dana jako dobro se nosio s većinom zadataka, a tome je pomoglo i 12 GB RAM-a u testnom modelu, uz 512 GB interne memorije. Što se igara tiče, također nisam primijetio neke posebne teškoće, iako nisam privatno mobilni gamer, ali na srednje postavke su sretne za većinu igara koje ‘lete’.

Redmi dolazi s baterijom kapaciteta 5000 mAh, koja će vas sigurno pratiti kroz cijeli dan korištenja, a ostat će i dobar dio za sljedeći dan. A za manjak brige oko baterije zaslužan je ekstremno brzi punjač od 120W koji dolazi uz telefon, a on omogućuje da za samo 20 minuta telefon bude pun od nule do 100 posto.