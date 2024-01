Xiaomi otkrio pet novih Redmi Note 13 telefona: Ima kameru od 200 mp, pun je za 19 minuta

Xiaomi je u utorak navečer u Bukureštu predstavio europske inačice nove Redmi Note 13 serije telefona koji dolaze s nizom premium značajki, kojima žele dodatno privući korisnike srednje klase.

Nova serija tako se sastoji od uređaja Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13. Puno je tu sličnosti, no telefoni su dobili nadogradnje sustava kamera, dorađeni dizajn, zaslon, nove procesore. Bitno je istaknuti da svi imaju AMOLED ekran iste dijagonale - 6,67 inča, no razlikuje se po rezolucijama i karakteristikama.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Foto: Xiaomi

Ovo je top model u novoj ponudi i dolazi s ekranom rezolucije 1220x2712 piksela. Podržava 120 Hz osvježenje, Dolby Vision, HDR10+ te ima maksimalnu svjetlinu od 1800 nita. Štiti ga Gorila Glass Victus, a tu je i IP68 otpornost na prašinu i vodu.

Pogoni ga MediaTek 7200 Ultra (4nm), kod nas će imati 8/256 i 12/512 GB. Tu je senzor otiska prsta ispod ekrana, baterija od 5000 mAh i punjenje na čak 120W, odnosno manje od 20 minuta od nule do 100 posto.

Ima glavnu kameru od 200 mpx (f/1,7) s OS, a tu su i širokokutna od 8 te makro od 2mp. Sprijeda je 16 mp kamera.

Dolazi u ponoćno crnoj i aurora ljubičastoj boji, s dvije varijante pohrane 8+256GB po 479 EUR (snižen na 419 do 31.1) i 12+512GB po 529 EUR.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Foto: Xiaomi

Kod ovog je modela rezolucija ista, no svjetlina je nešto niža i nema HDR10+. Otpornost je na razini IP54 i kod nas je u verziji 8/256 GB. No on dolazi sa Snapdragon 7s Gen2 čipsetom. Kamera je identična kao i na Plusu, a i kod njega je senzor otiska prsta ispod ekrana.

Ima nešto veću bateriju, od 5100 mAh, ali je punjenje na 67W. Nudi se u ponoćno crnoj, oceansko plavoj i aurora ljubičastoj boji s 8/256 GB prostora za pohranu po cijeni od 399 EUR.



Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Foto: Xiaomi

Kod ovog 4G modela rezolucija je spuštena na 1080x2400 piksela, ali je maksimalna svjetlina 1300 nita (500 nit). Njega pogoni Mediatekov Helio G99 4G čipset i dolazi s 8/256 GB. Kamera je u osnovi jednaka, ali je video ograničen na 1080p i maksimalnih 60fps. Također ima IP54 zaštitu. Dolazi u ponoćno crnoj, ljubičastoj boji lavande i šumsko zelenoj boji, s 8+256 GB prostora za pohranu po cijeni od 349 EUR (299 do 31. siječnja). Baterija je također 5000 mAh i puni se na 67W.

Redmi Note 13 5G

Foto: Xiaomi

Ovaj također ima 1080p ekran na 120Hz i maksimalnih 1000 nita te ga pogoni Mediatek 6080, a dolazi sa 8/256 GB. Štiti ga Gorilla Glasa 5. Smanjena mu je kamera na 108mpx dok su preostale iste, kao i prednja. Kapacaitet baterije je 5000 mAh, ali je punjenje smanjeno na 33W. Kod njega je senzor otiska prsta prebačen na bočnu stranu uređaja. Dolazi u grafitno crnoj, oceansko plavoj in arktičko bijeloj boji s 8+256 GB prostora za pohranu po cijeni od 299 EUR.

Redmi Note 13

Foto: Xiaomi

Najslabiji u ponudi ima AMOLED ekran kao i prethodni model, ali pogoni ga Snapdragon 685 i nudi se sa 8/256 GB kod nas. Njegova kamera također ima 108 mpx, ali je belnda f/1,8", za razliku od 1,7" kod prethodnog modela. Baterija je jednaka. Dolazi u ponoćno crnoj, menta zelenoj, ledeno plavoj i oceanskoj boji zalaska sunca,18 s varijantom od 8+256 GB za pohranu po cijeni od 259 EUR (219 do 31. siječnja).

Osim novih telefona, Xiaomi je predstavio i novi Redmi Watch 4 te Redmi Buds 5 i 5 Pro slušalice.

Foto: Xiaomi

Redmi Watch 4 opremljen je kvadratnim ultra-velikim AMOLED zaslonom od 1.97". Prvi je Redmi pametni sat s OTS rotirajućom krunicom od nehrđajućeg čelika koja je jednostavna za rukovanje, a dobio je potpuno novi mehanizam za brzo otpuštanje za promjenu remena. Opremljen je nadograđenim 4-kanalnim PPG senzorom za poboljšanu točnost otkucaja srca i praćenje kisika u krvi. Korisnici imaju izbor između više od 150 sportskih načina rada, uključujući šest automatski prepoznatih aktivnosti. Podržava i Bluetooth pozivanje Dostupan je sa srebrno sivim ili opsidijansko crnim okvirom plus odgovarajućim remenom ili izborom remena u pastelno ljubičastoj, tamnoj boji cijana ili menta zelenoj boji. Redmi Watch 4 dolazi u srebrno sivoj i obsidian crnoj boji s odgovarajućim remenom, već od 109 EUR.

Redmi Buds 5 Pro

Foto: Xiaomi

Redmi Buds 5 Pro podržavaju LDAC11, vodeći Bluetooth® kodek za bežično povezivanje slušalica. Uz aktivno poništavanje buke (ANC) do 52 dB12, Redmi Buds 5 Pro nudi izbor između tri ANC načina rada, AI prilagodljivog načina rada i tri dodatna načina transparentnosti koji korisnicima pomažu u inteligentnom prebacivanju između načina rada za ugodnije iskustvo slušanja u širokom rasponu scenarija. Zvuk možete personalizirati s pet različitih EQ profila. Redmi Buds 5 Pro podržava do 10 sati neprekidnog slušanja i do 38 sati stalne upotrebe kada je uparen sa svojim ergonomskim kućištem. Redmi Buds 5 Pro dolazi u ponoćno crnoj, mjesečno bijeloj i aurora ljubičastoj boji, od 79 EUR. Redmi Buds 5 koje podržavaju do 10 sati slušanja i 40 sati korištenja dolazi u crnoj, bijeloj i nebesko plavoj boji od 49 EUR.

Xiaomi je istaknuo i kako su obnovili suradnju s Red Buloom kroz "Red Bull Can You Make It?" pa ova serija postaje glavni alat koji omogućuje studentima iz 61 zemlje da sudjeluju u avanturi svog života diljem Europe i da dovrše izazove, snime sadržaj i dijele iskustva u stvarnom vremenu tijekom putovanja.