Istina o struji: U Hrvatskoj više punionica nego električnih auta

Koliko su električni automobili prisutni u medijima, koliko ih se promovira i reklamira, rekli bismo da su vrlo popularni i traženi. No istina je potpuno drugačija, u stvarnosti rijetko tko vozi električne automobile.

Unatoč raskošnim poticajima u ukupnom broju prodanih novih automobila, oni su prošle godine sudjelovali sa samo 0,2 posto. Još je gora situacija kad pogledamo podatke o ukupnom broju električnih auta koji trenutačno voze našim cestama. Krajem 2018. bilo su samo 452 ili mizernih 0,03 posto. U prijevodu, na 3700 auta s benzinskim ili dizelskim motorom dolazi jedan električni.

Još jedan podatak pokazuje “sav jad” naše scene električnih auta. Trenutačno je u Hrvatskoj instalirano više od 700 priključaka za punjenje električnih automobila. Dakle, imamo više punjača za električne automobile nego samih automobila.

Broj električnih automobila je porastu.

Primjerice, 2017. ih je bilo samo 277, a 2012. tek 13. Čini se kao dobar napredak, no ovim tempom rasta trebat će još nekoliko desetljeća da električni auti dostignu mizernih 1% u ukupnom broju automobila koji se voze našim cestama, a o nekim značajnijim udjelima još ne možemo ni razmišljati.

No električnim autima “ruže još ne cvatu” ni u razvijenijim, bogatijim državama. Dovoljno je reći da je na teritoriju Europske unije udio novih električnih automobila među novim prodanim bio samo 2%. I to uz sve restrikcije i zabrane te visoke poreze koje neke države uvode na konvencionalno pokretane automobile. Na svjetskoj razini to je još gore. Udio električnih auta među novim prodanima je manji od jedan posto.

Postavlja se pitanje - zašto električnim autima nikako ne krene? Vrlo jednostavno, oni su još previše skupi u odnosu na konvencionalne, njihovo punjenje traje predugo, a baterije pružaju premali doseg s jednim punjenjem.

U nekim stvarima i situacijama mogu biti superiorni konvencionalnim autima, ali ukupno gledano, benzinci i dizelaši još su uvelike superiorni električnim automobilima u realnim uvjetima života. Električna revolucija još nije ni počela. Bez obzira na svu “pompu”, industrija električnih automobila još je samo tinjajuća iskra. No ipak, vidi se neko “svjetlo na kraju tunela”.

Foto: Opel

U bliskoj budućnosti najavljeno je mnogo zanimljivih i naprednih elektroautomobila - VW ID.3, Opel Corsa, Peugeot 208... Možda oni konačno “pokrenu stvar”.