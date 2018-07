Iz susjedstva u svemir? Virgin želi lansirati rakete i iz Italije

Iako još nisu počeli sa lansiranjem turista do ruba svemira, Bransonov Virgin Galactic već planira širenje i za par godina bi turisti u svemir mogli poletjeti iz njihove svemirske luke u Italiji.

Virgin je potpisao ugovore s talijanskim tvrtkama SITAEL i ALTEC koje su u vlasništvu Talijanske svemirske agencije i kompanije Thales Alenia Space, a prema dogovoru mjesto Grottaglie na jugu zemlje bilo bi dom za svemirsku luku.

Osim za slanje bogataša na doživljaj života, ova svemirska luka koristila bi se i kao znanstvena platforma za svemirska istraživanja, navodi se u priopćenju u kojem Branson kaže kako vjeruje da će ova suradnja biti pravi poticaj u nastojanjima da svemir otvore za dobrobit života na Zemlji.

Što se stvarnih turističkih letova tiče, Virgin Galactic nedavno je uspješno testirao novu letjelicu koja bi dvojicu članova posade i šest putnika trebala povesti do visine od 100 kilometara. No, još su brojni testovi pred njima, prije nego prvi turisti krenu iz SAD-a, a očekivanja su da bi to moglo biti kroz godinu dana.