Jasno je zašto je Golf kralj tržišta i zvijezda ove godine

O Golfu postoje različita mišljenja no tvrde činjenice govore za sebe. Golf je najprodavaniji europski auto u povijesti, Golf je prošlih pet godina bio uvjerljivo najprodavaniji auto u Europi, nedostižan za konkurente, Golf je najpretraživaniji auto na Googleu u Europi. Sve to su činjenice iz čega proizlazi da je Golf jednostavno – najpopularniji auto u Europi.

Golf je i u Hrvatskoj redovito u prva tri najprodavanija, unatoč tome što je cijenom uvijek među skupljima u klasi. Dakle da u Hrvatskoj kupci imaju više novca, vjerojatno bi i kod nas Golf bio broj jedan. U srcima većine to već sigurno je. Teško drugačije možemo opisati reakcije ljudi koje smo primjećivali sedam dana koliko smo Golf vozili u Zagrebu i u okolici. Ostali vozači i prolaznici su nerijetko vadili mobitele i slikali auto, okupljali se oko njega na parkiralištima, zavirivali u unutrašnjost, a na semaforu smo redovito morali spuštati prozor i odgovarati na desetke pitanja – kakav je, koliko stoji, kako se vozi... Uglavnom voziti potpuno novi Golf 8 ovih dana nije baš jednostavno. Obasipaju vas takvom pažnjom kao da krstarite u milijun eura vrijednom supersportašu, a ne u osnovnoj verziji Golfa sa sveprisutnim TDI motorom.

Nova siva boja odlično pristaje Golfu. Testni model ne izgleda nimalo spektakularno, nema mnogo dodatne opreme koja će ga izdignuti od ostalih Golfova, no svejedno je vrlo atraktivan i elegantan. Oblik je prepoznatljiv, a u novoj generaciji dizajn je ipak mnogo razigraniji i raskošniji. Da je riječ o 'osmici' jasno je na prvi pogled, posebno po svjetlima koja su potpuno drugačije nego u prethodnim generacijama Golfa. Posebno dobro izgleda stražnji dio s velikim natpisom Golf na sredini, a atraktivan je i prednji s uskim LED svjetlima i novim velikim istaknutim VW znakom na maski. Ipak na Golfu nema nikakvog spektakularnog dizajna i suvišnih detalja, a VW je to očito i želio. Svaki Golf igra na kartu da izgleda slično prethodnom i da nema dizajnerskih eksperimenata. Zbog toga je prepoznatljiviji od bilo kojeg drugog auta i zato njegov izgled sporo stari. Kod njega nema onog - danas zvijezda, sutra rugoba... Golf je konstanta.

No ne i u unutrašnjosti. Ona je nešto potpuno novo, nešto na što će se zagriženi ljubitelji VW-a morati navikavati. Auto je potpuno digitaliziran. Tipke su gotovo nestale, većina komandi je na dodirnom zaslonu, a instrumenti su serijski digitalni. Sve to dio je serijske opreme (u testnom modelu je bio dodirni zaslon promjera 10 inča, a u seriji je 8,25"). Na prvi pogled sve ovo nema previše veze s dosadašnjim Golfovima, no kako se sve više vozite i koristite infotainment, gledate u instrumente i namještate ih shvaćate da je sve zapravo vrlo jednostavno i ergonomski odlično riješeno. Naravno, osobe nenaviknute na dodirne zaslone i napredne digitalne uređaje imat će problema s navikavanjem pogotovo na neke naprednije funkcije, no činjenica je da danas skoro svaki novi auto ima dodirni zaslon.

Novi Golf je dugačak 428 centimetara i samo je blago narastao, ostao je pravi kompakt i među manjima je autima u klasi. To je svakako plus kada je u pitanju okretnost i „preživljavanje u gradskoj džungli“. Ipak u unutrašnjosti ima sasvim dovoljno mjesta, na razini prosječnog auta kompaktne klase, a u prtljažnik stane 380 litara što je također dobar prosjek. Unutrašnjost izgleda moderno i vrlo uredno. Materijali su vrhunski, sve je puno plastike s takozvanim klavirskim lakom, ima i metalnih umetaka. Daleko od onoga što bismo zamislili na osnovnom modelu.

I u vožnji Golf je jedna sasvim druga priča, filozofijom na tragu prethodnika no izvedbom mnogo moćniji. Golf predstavlja idealan besprijekorne razine komfora i uvjerljivih voznih osobina u zavojima, na autocesti, zapravo gdje god ga vozite. Upravljač je odličan, ovjes također, kočnice uvjerljive, mjenjač precizan i kratkog hoda. Golf briljira i niskom razinom buke u kabini, ona je mnogo manja nego što smo to navikli od prosječnog kompakta. Ukratko, kad se vozite imate osjećaj da je ovo auto više klase, ne „običan kompakt“.

Tome pridonosi i motor. Starog 1,6-litrenog TDI-a više nema, osnovni motor je sada dvolitreni što se doima vrlo čudnim kad konkurencije motori slične pa i mnogo veće snage imaju uglavnom obujam 1,5 do 1,7 litara. No dvolitreni TDI sa 115 KS je besprijekoran, među najboljim motorima ove snage što se za prethodni 1,6-litreni TDI baš i nije moglo reći. Oduševljava njegov uglađen i miran rad. Mnogi bi da sjednu u auto vrlo vjerojatno isprva pomislili da se radi o benzincu. Snagu razvija vrlo ravnomjerno i u širokom rasponu okretaja što baš i nije uobičajena odlika dizelaša. Također imate dojam da je auto mnogo snažniji od onoga što stoji na papiru, a to se može objasniti velikim okretnim momentom od 300 Nm koji je raspoloživ od 1750 pa do 3200 okretaja.

I potrošnja nas je oduševila. Na testu smo u gradskoj vožnji trošili prosječno 5,7 l/100 km, kombinirano samo 5,1 l/100 km. I sve to uz ne baš previše nježnu i štedljivu vožnju tako da je Golf ostavio dojam da može biti još štedljiviji. A to bi onda značilo da je ovaj auto najštedljiviji u klasi. Uostalom to sugerira i tvornički podatak o prosječnoj potrošnji 3,4 l/100 km, koji je, naravno, preoptimističan no ukazuje na ekstremnu štedljivost.

Golf nas je ugodno iznenadio i količinom opreme već u osnovnoj verziji. No tu ima jedan trik, osnovni model u Hrvatskoj je Life, a to je u Njemačkoj druga razina opreme. Otuda i bogata oprema, a što je sve u njoj možete pogledati na dnu ovog testa. „Osnovni, osnovni“ Golf se u Hrvatskoj do daljnjega neće prodavati, naš zastupnik je očito procijenio da za njega nema previše interesa. I u prošlog generaciji su kupci birali uglavnom srednju razinu opreme. Cijena je realno povoljnija nego kod prethodnog modela koji bi s ovoliko opreme i TDI motorom stajao dosta više. Za usporedbu, identičan Golf kakav smo imali na testu u Njemačkoj preračunato stoji oko 220.000 kuna. Nevjerojatno, s obzirom na to da u Njemačkoj na osnovnu cijenu ide samo 19 posto PDV-a i nema trošarina. Ispada da je Golf trenutno u Hrvatskoj osjetno jeftiniji.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1280 kg

dimenzije: 428 x 179 x 146 cm

obujam: 1968 ccm

snaga: 85 kW/115 KS

0-100 km/h: 10,2 s

najveća brzina: 202 km/h

potrošnja: 3,4 l/100 km

cijena: 194.873 kn (testni model), 164.987 kn (osnovni benzinac)

Testirani auto u opremi ima 16” alunaplatke, automatsku klimu, adaptivni tempomat, bežično punjenje mobitela, dodirni zaslon 10”, digitalne instrumente, LED svjetla, ambijentalno osvjetljenje, App Connect...