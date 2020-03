Je li 'agilnost' samo buzzword ili korisni pristup u poslovanju?

Softverska i dizajnerska agencija Q organizirala je ovaj mjesec u suradnji s Agile Hrvatska Meetup-om event na temu “Agile Perspectives” u njihovom zagrebačkom uredu. Panel raspravu posjetilo je više od 100 eksperata i mladih inovatora koji su uključeni u agile zajednicu, ali i oni koji tek žele otkriti koji su potencijali ovog pristupa u poslovanju.

Takav način vođenja projekata danas je trend u mnogim industrijama diljem svijeta. U odnosu na tradicionalno poimanje poslovanja, agilan način rada podrazumijeva fleksibilnost, prilagođavanje i revidiranje kratkoročnih ciljeva u odnosu na dugoročne i strogo definirane planove. Možemo reći za agilnost da je ona zapravo stav, mindset i u konačnici, kultura neke tvrtke.



O agilnoj transformaciji u različitim industrijama više su otkrili panelisti koji su uspješno implementirali ovu metodologiju u svoje poslovne sredine. U prvom redu Nikola Žinić (kreativni direktor u Bruketa&Žinić&Grey-u), zatim Dalibor Jurgec (suosnivač Q-a), te Mladen Barešić (agile coach iz Zagrebačke banke). Moderator panela bio je Josip Barišić koji ujedno vodi i agile edukacije u Q-u.

- Izložili smo stavove i prakse iz financijske, marketinške i IT perspektive kako bismo dobili odgovore na razna pitanja kao što su preduvjeti nužni za uspjeh agilne transformacije, koji su motivi za transformaciju, a koji razlozi neuspjeha. Iako naši panelisti dolaze iz različitih industrija, agilni pristup poslu, te kontinuirana promjena kulture, glavne su crte koje su zajedničke svima”, - napominje Josip Barišić.

Agilna transformacija podrazumijeva mijenjanje mindseta

- Kod nas je to došlo prirodno. Stari model koji smo imali nije više davao dobre rezultate, postali smo tromi, a način komunikacije se promijenio. Prvo smo čekali da klijent definira probleme, zatim smo čekali brief od klijenta, kojeg onda opet vraćaš, redefiniraš itd. To je “waterfall” ili “ping-pong” pristup. Krajnja motivacija nam je bila da budemo brži i efikasniji - rekao je Žinić.

Dalibor Jurgec je naglasio kako u Q-u već duže vrijeme rade na agilan način: “Dođe trenutak kad shvatiš da si agile, pa to onda treba formalizirati na način da se razviju poslovni procesi i procedure. Agilan način rada treba krojiti prema vlastitim potrebama i to tako da prvo mijenjaš mindset na razini cijele tvrtke. Na kraju je važno isporučiti ono što klijent želi, a ne ono što ti misliš da želi. Pomoći mu da dobije ono što je najbolje za njega u tom trenutku.”

- Važno je krenuti polako s ovim načinom rada, pomalo podizati ljestvicu i širiti spektar djelovanja. Mi smo se agileu okrenuli onda kad smo shvatili da imamo problem s kompleksnošću i kulturom organizacije, što je najočitije bilo u poteškoćama s prioritiziranjem i provođenjem projektnih inicijativa i u nekim našim komunikacijskim obrascima - naglasio je Barešić, agile coach iz Zagrebačke banke.

Na pitanje zašto agile ne uspijeva u nekim sustavima, Žinić odgovara: “Generalno, mislim da je to pitanje mindseta ljudi. Mlađe tvrtke su u tome uspješnije, odrasle su u takvom okruženju, to je dio njihove kulture, za razliku od tvrtki s dužom povijesti. Ljudi nisu navikli griješiti, pa naučiti iz toga. Recimo, radimo s Coca-Colom koja je veliki sustav već dvije godine na agile način. Sada su veoma brzi i brzo se odlučuje.”

Poslovanje neke tvrtke ovisi o sposobnosti brze reakcije i prilagođavanja

Expert Traveller je jedan od agilnih projekata Q-a s kojim su započeli transformaciju. Kroz tu suradnju razvili su travel platformu za klijenta NewsUK, jednog od najvećih britanskih izdavača s nekoliko poznatih brendova kao što su The Sun i The Times koji danas nudi turističke usluge publici diljem UK-a upravo kroz web rješenje Q-a.

- Projekt je bio veoma specifičan, a sučili smo se s raznim izazovima, od vrlo kratkog roka za razradu cijele ideje, upoznavanja s metodologijom, te posebno probijanje na zasićeno marketinško tržište. Inicijalnu fazu započeli smo kroz workshop s klijentom, a zatim smo odradili discovery fazu koja nam je omogućila kreiranje business logike i rješenja. Nakon toga smo definirali user stories, te kroz dvotjedne agilne sprinteve nastavili razvijati design & development. Dodatna vrijednost projekta svakako je dobivena kroz kvalitetan feedback od strane klijenta i krajnjih korisnika. Transparentnost nam je posebno pomogla da ostvarimo odličnu suradnju - Dalibor Jurgec dodatno pojašnjava agilan proces u Q-u.