Jedini na svijetu: Tragači zlata pronašli vuka iz ledenog doba

Kanadski kopači zlata zaslužni su za spektakularno otkriće mumificiranih ostataka soba i mladog vuka, koji su gotovo u potpunosti očuvani sa tkivom i krznom.

Analiza je pokazala da su životinje stare barem 50.000 godina.

- Koliko znamo ovo je jedini mumificirani vuk iz ledenog doba koji je dosad otkriven na svijetu - navodi paleontolog Grant Zazula u priopćenju vlasti iz Yukona.

Foto: Government of Yukon

Sobu su u potpunosti očuvane prednje noge, torzo i glava, dok je vučiću očuvano cijelo tijelo zahvaljujući ledenoj zemlji. Rudar koji ga je prvi otkrio prije dvije godine u prvi je tren pomislio da se radi o ostacima nekog psa.

- Ovi će uzorci znanstvenicima pomoći da više otkriju o životinjama koje su se kretale područjem koje danas razdvaja Beringov prolaz (koji je nekad bio kopnena masa). Na taj ćemo način i moći više znati o tom izgubljenom kopnu - navodi u izjavi Jeanie Dandys, ministrica turizma Yukona.

Had the pleasure of spending the evening with #NeilLoveless who found this mummified 50-80 thousand year old wolf pup near #DawsonCity . It’s on display there along with a mummified caribou at #DanojaZho Cultural Centre. Amazing story. pic.twitter.com/GhFLfHlhSF