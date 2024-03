Jednostavnije kroz roaming: Revolut u aplikaciju uveo eSIM

Revolut, globalna financijska aplikacija s više od 40 milijuna korisnika u svijetu te 400 tisuća u Hrvatskoj upravo je postao jedna od prvih digitalnih banaka u europskom gospodarskom prostoru koja u ponudi ima eSIM kartice i međunarodne podatkovne planove za svoje korisnike.

Revolut eSIM tako omogućuje korisnicima da dobiju mobilne podatke u inozemstvu i ostanu online bez neočekivanih troškova roaminga i prekida i to sve unutar iste aplikacije. Odlazeći u zemlje gdje moramo razmišljati o podatkovnom roamingu, poput Turske, SAD-a ili Srbije, mnogi su tražili lokalne SIM kartice ili koristili servise kao što je Airalo, a Revolut je sada to spojio unutar iste aplikacije i skratio nekoliko koraka do online veze.

Od ponedjeljka tako i svi Revolut korisnici u Hrvatskoj, s mobilnim uređajima kompatibilnim s eSIM karticom imat će pristup eSIM-u, bez obzira na to koji Revolut plan koriste.

Foto: Revolut

Kada instaliraju eSIM, korisnici će moći nadopunjavati podatke gdje god krenu – bez potrebe za fizičkom SIM karticom. Povezivanje eSIM-a omogućuje korisnicima korištenje aplikacije Revolut bez korištenja mobilnih podataka – što znači da ako korisnik Revoluta dođe određenu državu i nema pristup podacima, i dalje može pristupiti svojoj aplikaciji Revolut i koristiti sve proizvode i značajke, uključujući nadopunu mobilnih podataka, navode iz Revoluta.

Inače, nudit će više podatkovnih planova od 1 do 20 GB, korisnici će moći birati i između regionalnih ili međunarodnih podatkovnih planova koji će jednim planom pokriti više zemalja.

Ultra korisnici dobit će pristup novoj pogodnosti u sklopu svog plana kada instaliraju eSIM putem aplikacije Revolut – 3 GB mobilnih podataka za korištenje na međunarodnoj razini, uz limit koji se automatski obnavlja svaki mjesec. Korisnici u Hrvatskoj koji instaliraju svoj novi eSIM do 1. svibnja 2024. također će moći iskoristiti ponudu dobrodošlice od 100 MB besplatnih međunarodnih mobilnih podataka (primjenjuju se Uvjeti i odredbe).

- U Revolutu koristimo tehnologiju kako bismo pojednostavili živote naših korisnika, a to je upravo ono što naš eSIM postiže. Nudi besprijekoran pristup mobilnim podacima, eliminirajući neugodnosti visokih cijena ili potrebe za kupnjom i korištenjem fizičke SIM kartice - kaže Elyas Sadou, Product Owner eSIM-a u Revolutu i dodaje da se podatkovni plan može kupiti uz samo nekoliko klikova na telefonu.

A u osiguravanju podatkovne veze na globalnoj razini Revolut se udružio s kompanijom 1GLOBAL.

- 1GLOBAL pruža brzu i sigurnu mobilnu mrežnu povezanost u više od 160 zemalja diljem svijeta. Naša eSIM tehnologija neprimjetno se integrira u postojeću aplikaciju Revolut i može se instalirati na bilo koji mobilni uređaj kompatibilan s eSIM-om za manje od minute - kaže Hakan Koç, osnivač i suizvršni direktor tvrtke 1GLOBAL.