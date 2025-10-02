Obavijesti

STEAM SALE

Jesenska Steam rasprodaja: ovih 10 popularnih igara su trenutno na velikom popustu!

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: CD Projekt RED

Jesenska Steam rasprodaja traje do 6. listopada — izdvojili smo popularne naslove koji su sada među najpovoljnijima.

Na Steamu je krenula jesenska rasprodaja s tisućama sniženja i kratkim rokom trajanja. U fokusu su aktualni hitovi i provjereni klasici, a uz igre ide i sniženje Steam Deck hardvera te sezonski kozmetički dodaci u Points Shopu. Ako ciljaš veće uštede, najbolje ponude obično traju do samog kraja pa vrijedi pratiti wishlistu i dnevne rotacije na naslovnici.

PROMO Ljetne rasprodaje u punom zamahu: Sezona popusta donosi rekordnu potrošnju
Ljetne rasprodaje u punom zamahu: Sezona popusta donosi rekordnu potrošnju

Od većih naslova na popisu su:

1. Cyberpunk 2077

2. Diablo IV

3. DOOM Eternal

4. Assassin’s Creed (Mirage, Origins i noviji Shadows)

5. Avatar: Frontiers of Pandora

6. It Takes Two

7. Sea of Thieves

8. Euro Truck Simulator 2

9. Age of Mythology: Retold

10. Palworld (s Core Keeper bundleom) 

Popusti se kreću od simboličnih do vrlo agresivnih (kod starijih naslova znaju ići i do 80–90%), a kod novijih igara češće su umjereni, ali i dalje primamljivi. Za multiplayer ekipu isplati se baciti oko na kooperativne i party naslove, jer su često među najpopustljivijima.

Prije kupnje preporučljivo je provjeriti dostupnost DLC-ova i bundle izdanja, jer su paketi često povoljniji od zasebnih naslova. Igrate li na prijenosniku ili Steam Decku, provjerite oznaku podrške i, ako je moguće, isprobajte demo radi procjene performansi. Najpraktičnije je željene igre dodati na listu želja i usporediti cijene; sustav će vas obavijestiti o dodatnim sniženjima. Jesenska rasprodaja završava 6. listopada u 19:00 (CET).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

