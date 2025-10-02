Jesenska Steam rasprodaja traje do 6. listopada — izdvojili smo popularne naslove koji su sada među najpovoljnijima.
Jesenska Steam rasprodaja: ovih 10 popularnih igara su trenutno na velikom popustu!
Na Steamu je krenula jesenska rasprodaja s tisućama sniženja i kratkim rokom trajanja. U fokusu su aktualni hitovi i provjereni klasici, a uz igre ide i sniženje Steam Deck hardvera te sezonski kozmetički dodaci u Points Shopu. Ako ciljaš veće uštede, najbolje ponude obično traju do samog kraja pa vrijedi pratiti wishlistu i dnevne rotacije na naslovnici.
Od većih naslova na popisu su:
1. Cyberpunk 2077
2. Diablo IV
3. DOOM Eternal
4. Assassin’s Creed (Mirage, Origins i noviji Shadows)
5. Avatar: Frontiers of Pandora
6. It Takes Two
7. Sea of Thieves
8. Euro Truck Simulator 2
9. Age of Mythology: Retold
10. Palworld (s Core Keeper bundleom)
Popusti se kreću od simboličnih do vrlo agresivnih (kod starijih naslova znaju ići i do 80–90%), a kod novijih igara češće su umjereni, ali i dalje primamljivi. Za multiplayer ekipu isplati se baciti oko na kooperativne i party naslove, jer su često među najpopustljivijima.
