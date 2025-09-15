Jeste li znali za ovaj trik na iPhoneu? U par koraka možete 'oživjeti' svoje fotografije

Vaš iPhone krije brojne mogućnosti za koje možda niste ni znali. Jedan od takvih "tajnih" trikova omogućuje vam da otključate videozapise za koje ste mislili da ne postoje, a sve zahvaljujući funkciji koju vjerojatno svakodnevno koristite, prenosi The Sun.

Ključ leži u pametnom korištenju opcije Live Photos, no ne radi se samo o jednostavnom pritisku na fotografiju kako bi se pokrenula. Ovaj trik je daleko korisniji.

Kako funkcionira Live Photos?

Ova značajka, koju je Apple uveo prije nekoliko godina, standardni je dio kamere na iPhoneu. Kada snimite Live Photo, vaš telefon zapravo bilježi 1,5 sekundi videozapisa i zvuka prije i nakon što pritisnete okidač.

Kasnije, u aplikaciji Fotografije (Photos), dugim pritiskom na sliku možete je "oživjeti" i pogledati kao kratki video. Osim toga, ova vam opcija omogućuje da odaberete drugu "ključnu fotografiju" iz tog kratkog isječka. To je idealno ako je, primjerice, netko na grupnoj fotografiji trepnuo točno u trenutku okidanja.

Važno je napomenuti da Live Photos bilježe i zvuk, stoga pojačajte glasnoću kako biste čuli cijeli doživljaj trenutka.

Glavni trik: Spojite više Live fotografija u jedan video

Ono što mnogi korisnici propuštaju jest mogućnost spajanja više uzastopnih Live fotografija u jedan duži, tečniji videozapis. Ako ste na nekom događaju snimili seriju takvih fotografija, možete ih jednostavno pretvoriti u video.

Slijedite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju **Fotografije** (Photos) na svom iPhoneu.

2. Odaberite više Live fotografija koje želite spojiti.

3. Dodirnite gumb izbornika (ikona s tri točkice u krugu) u donjem kutu zaslona.

4. Izaberite opciju **Spremi kao video** (Save as Video).

U trenu ćete dobiti cjeloviti video koji prikazuje sekvencu svih odabranih trenutaka. Na ovaj način ste "pokriveni" čak i ako ste se dvoumili trebate li snimiti fotografije ili video

Kako uključiti i snimiti Live Photo?

Ako niste sigurni kako koristiti ovu funkciju, postupak je vrlo jednostavan. Otvorite aplikaciju **Kamera** i u gornjem desnom kutu potražite ikonu koja se sastoji od nekoliko koncentričnih krugova. Dodirnite je kako bi postala žuta – to znači da je Live Photos aktivan.

Nakon toga, samo mirno držite telefon i snimite fotografiju kao i inače. Ovu opciju možete uključiti ili isključiti kad god poželite, a svaku postojeću Live fotografiju možete pretvoriti u običnu, statičnu sliku.

Jednom kada stvorite svoje kratke videozapise ili savršene Live fotografije, lako ih možete podijeliti. Osim standardnih opcija poput iMessagea i AirDropa, nedavno je i WhatsApp počeo uvoditi podršku za Live Photos, iako je funkcija još uvijek u fazi testiranja kod nekih korisnika. Stoga, sljedeći put kad budete fotografirali, ne zaboravite na malu ikonu s krugovima – možda uhvatite trenutak koji vrijedi više od statične slike.

