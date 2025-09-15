Obavijesti

Tech

Komentari 0
ZANIMLJIVO!

Jeste li znali za ovaj trik na iPhoneu? U par koraka možete 'oživjeti' svoje fotografije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Jeste li znali za ovaj trik na iPhoneu? U par koraka možete 'oživjeti' svoje fotografije
Foto: ALY SONG

Ova značajka, koju je Apple uveo prije nekoliko godina, standardni je dio kamere na iPhoneu. Kada snimite Live Photo, vaš telefon zapravo bilježi 1,5 sekundi videozapisa i zvuka prije i nakon što pritisnete okidač.

Vaš iPhone  krije brojne mogućnosti za koje možda niste ni znali. Jedan od takvih "tajnih" trikova omogućuje vam da otključate videozapise za koje ste mislili da ne postoje, a sve zahvaljujući funkciji koju vjerojatno svakodnevno koristite, prenosi The Sun.

Ključ leži u pametnom korištenju opcije Live Photos, no ne radi se samo o jednostavnom pritisku na fotografiju kako bi se pokrenula. Ovaj trik je daleko korisniji.

Kako funkcionira Live Photos?

Ova značajka, koju je Apple uveo prije nekoliko godina, standardni je dio kamere na iPhoneu. Kada snimite Live Photo, vaš telefon zapravo bilježi 1,5 sekundi videozapisa i zvuka prije i nakon što pritisnete okidač.

Kasnije, u aplikaciji Fotografije (Photos), dugim pritiskom na sliku možete je "oživjeti" i pogledati kao kratki video. Osim toga, ova vam opcija omogućuje da odaberete drugu "ključnu fotografiju" iz tog kratkog isječka. To je idealno ako je, primjerice, netko na grupnoj fotografiji trepnuo točno u trenutku okidanja.

NAJTANJI IPHONE 95 slika Appleovih gadgeta: Novi telefoni, satovi, slušalice, ovo je sve što su jučer otkrili
95 slika Appleovih gadgeta: Novi telefoni, satovi, slušalice, ovo je sve što su jučer otkrili

Važno je napomenuti da Live Photos bilježe i zvuk, stoga pojačajte glasnoću kako biste čuli cijeli doživljaj trenutka.

Glavni trik: Spojite više Live fotografija u jedan video

Ono što mnogi korisnici propuštaju jest mogućnost spajanja više uzastopnih Live fotografija u jedan duži, tečniji videozapis. Ako ste na nekom događaju snimili seriju takvih fotografija, možete ih jednostavno pretvoriti u video.

Slijedite ove korake:

1. Otvorite aplikaciju **Fotografije** (Photos) na svom iPhoneu.

2. Odaberite više Live fotografija koje želite spojiti.

3. Dodirnite gumb izbornika (ikona s tri točkice u krugu) u donjem kutu zaslona.

4. Izaberite opciju **Spremi kao video** (Save as Video).

U trenu ćete dobiti cjeloviti video koji prikazuje sekvencu svih odabranih trenutaka. Na ovaj način ste "pokriveni" čak i ako ste se dvoumili trebate li snimiti fotografije ili video

APPLEOVA NOVA ZVIJEZDA FOTO Ovo su najveće novosti koje je donio iPhone 17: Evo zašto će ga voljeti filmaši
FOTO Ovo su najveće novosti koje je donio iPhone 17: Evo zašto će ga voljeti filmaši

Kako uključiti i snimiti Live Photo?

Ako niste sigurni kako koristiti ovu funkciju, postupak je vrlo jednostavan. Otvorite aplikaciju **Kamera** i u gornjem desnom kutu potražite ikonu koja se sastoji od nekoliko koncentričnih krugova. Dodirnite je kako bi postala žuta – to znači da je Live Photos aktivan.

Nakon toga, samo mirno držite telefon i snimite fotografiju kao i inače. Ovu opciju možete uključiti ili isključiti kad god poželite, a svaku postojeću Live fotografiju možete pretvoriti u običnu, statičnu sliku.

Jednom kada stvorite svoje kratke videozapise ili savršene Live fotografije, lako ih možete podijeliti. Osim standardnih opcija poput iMessagea i AirDropa, nedavno je i WhatsApp počeo uvoditi podršku za Live Photos, iako je funkcija još uvijek u fazi testiranja kod nekih korisnika. Stoga, sljedeći put kad budete fotografirali, ne zaboravite na malu ikonu s krugovima – možda uhvatite trenutak koji vrijedi više od statične slike.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Predstavili iPhone 17 i iPhone Air, najtanji model do sada. Bez utora je za SIM karticu...
TU SU I DODACI...

Predstavili iPhone 17 i iPhone Air, najtanji model do sada. Bez utora je za SIM karticu...

Bit će dostupan u četiri boje: svemirski crna, 'oblak' bijela, svjetlozlatna i nebeskoplava. iPhone Air ima jednu stražnju i jednu prednju kameru
Velika promjena za iOS: Stiže novi naziv, ali i moderniji dizajn
NIZ POBOLJŠANJA

Velika promjena za iOS: Stiže novi naziv, ali i moderniji dizajn

Najveći iskorak dolazi u obliku novog dizajnerskog jezika, inspiriranog visionOS-om s Apple Vision Pro uređaja
Prije 23 godine Steve Jobs iz džepa je izvadio prvi Apple iPod i promijenio svijet glazbe
NJEGOV DUH I DANAS ŽIVI

Prije 23 godine Steve Jobs iz džepa je izvadio prvi Apple iPod i promijenio svijet glazbe

iPod je u svibnju prošle godine najavio kraj proizvodnje legendarnog uređaja i ujedno završio eru koja je zauvijek promijenila glazbenu industriju, ali i više od toga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025