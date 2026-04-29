Jeste za još malo AI-ja? YouTube testira novu tražilicu koja pretvara pretragu u razgovor

Google je odlučan u namjeri da integrira umjetnu inteligenciju u što više svojih proizvoda, a čini se da je na red došao i YouTube. Nova značajka naziva "Ask YouTube" omogućit će postavljanje složenih pitanja i dobivanje "sveobuhvatnih rezultata koji uključuju video i tekst, s mogućnošću postavljanja dodatnih pitanja za dublje istraživanje", objasnio je Google na svojoj stranici YouTube Labs. Eksperimentalna opcija dostupna je do 8. lipnja za Premium pretplatnike u Sjedinjenim Američkim Državama starije od 18 godina.

Kako funkcionira nova značajka?

Kako bi je koristili, korisnici prvo moraju omogućiti značajku u postavkama svojeg računa. Nakon toga, u traci za pretraživanje pojavit će se novi gumb "Ask YouTube". Klikom na njega otvorit će se prozor u stilu chata s prijedlozima upita, a korisnici mogu unijeti i vlastita složena pitanja, poput "isplaniraj trodnevno putovanje automobilom između San Francisca i Santa Barbare". Nakon što dobiju početne rezultate, mogu postavljati dodatna pitanja ili birati među ponuđenim prijedlozima kako bi detaljnije istražili temu. Zašto bi itko planirao putovanje preko YouTubea ostaje nejasno.

Kako je pokazao brzi test portala The Verge, upit "kratka povijest slijetanja Apolla 11 na Mjesec" rezultirao je sažetkom misije, popraćenim relevantnim videozapisima i vremenskim oznakama za ključne informacije. Dodatna pitanja donijela su slične rezultate, iako su neki upiti i dalje prikazivali samo klasičan popis videa, kao i kod standardne pretrage. Kao što se često događa s umjetnom inteligencijom, jedno od pretraživanja, ono o Steam Controlleru, dalo je činjenično netočne informacije.

Dio šire strategije za implementaciju AI-ja

Ovaj potez nije izoliran slučaj, već dio šire strategije kojom YouTube želi ugraditi umjetnu inteligenciju, pogonjenu Googleovim Gemini modelima, diljem svoje platforme. Tvrtka već neko vrijeme uvodi alate za kreatore sadržaja, poput A/B testiranja naslova i naslovnih slika te kartice "Inspiration" koja predlaže teme za videa prilagođene publici određenog kanala. Iako AI može pomoći gledateljima da brže dođu do informacija kroz sažetke, neki kreatori izražavaju zabrinutost da bi korisnici zbog toga mogli preskakati gledanje cijelih videa.

Tehnološke tvrtke gaje znatno veći entuzijazam prema umjetnoj inteligenciji od opće javnosti, a korisnici YouTubea posebno su glasni u svojem protivljenju sadržaju niske kvalitete koji generira AI. Uspjeh ove značajke ovisit će isključivo o tome hoće li korisnicima zaista pomoći da brže i lakše pronađu kvalitetan sadržaj. U međuvremenu, slične funkcije testiraju i druge platforme poput Mete za Instagram te TikToka, što ukazuje na jasan trend odmaka od tradicionalnih tražilica koje nude popis poveznica prema sustavima koji daju jedan, sažet odgovor.

*uz korištenje AI-ja