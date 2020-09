Još jedan Volkswagen na struju, predstavili su novi SUV ID.4

Nakon ID.3 stigao je drugi model iz nove VW-ove ID linije električnih auta. ID.4 je prilično veliki SUV, dimenzijama veći i od Tiguana, no pod karoserijom je gotovo ista tehnologija kao i u manjem ID.3

<p>Novi ID.4 je izgledom i tehnikom vrlo srodan ID.4 no riječ je o mnogo većem autu. SUV je dugačak 458 centimetara, u unutrašnjosti je obilje prostora, a u prtljažnik stanu 543 litre.</p><p>Dizajn unutrašnjosti je vrlo sličan onom u ID.3. On je minimalistički s jednostavnim digitalnim instrumentima uz koje je integrirana ručica mjenjača, velikim središnjim zaslonom dijagonale 10 ili 12 inča i s minimalnim brojem tipki. Na središnjoj konzoli između sjedala nema nikakvih tipki ili ručica, no tu je zato novi zračni jastuk koji sprječava da se vozač i suvozač tijekom sudara međusobno udare glavama. </p><p>Pogon novog ID.4 je također preuzet iz ID.3. Za sada su objavljeni podaci o jednom pogonskom sklopu. Kod njega motor ima 204 KS, a baterija 77 kWh kapaciteta. Pogon je stražnji, ubrzanje do 100 km/h traje 8,5 sekundi, a maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h. Doseg po WLTP normi iznosi odličnih 520 kilometara.</p><p>Tijekom iduće godine stiže i snažnija verzija s 306 KS, dva motora i pogonom na sve kotače, kao i druge varijante o kojima Volkswagen za sada šuti. Pretpostavlja se da bi ID.4 kao i ID.3 mogao dobiti još jednu bateriju manjeg kapaciteta od 58 kWh, a možda i onu od 45 kWh. Također, mogao bi dobiti i verziju sa slabijim motorom od oko 150 KS.</p><p>Prednarudžbe za auto su već počele no ne zna se kad ID.4 dolazi na tržišta diljem svijeta pa tako i u Hrvatsku. Volkswagen je objavio cijene za bogato opremljene First edition modele koji u Njemačkoj koštaju od 49.950 eura.<br/> </p>