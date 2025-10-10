Još ste na Windowsima 10? Imate 4 dana za nadogradnju, evo što čeka vaša računala

Windows 10, operacijski sustav koji je obilježio proteklo desetljeće, broji završne dane. Od 14. listopada 2025. Microsoft će službeno prestati pružati podršku za ovaj sustav, čime završava jedno od najdugovječnijih poglavlja u povijesti Windowsa. To znači da više neće biti sigurnosnih nadogradnji, zakrpa ni tehničke pomoći, a korisnici koji i dalje ostanu na „desetki“ morat će biti svjesni znatno većeg rizika prilikom korištenja računala, osobito na internetu.

Sama instalacija Windowsa 10 i dalje će raditi računala se neće „ugasiti“ ili postati neupotrebljiva, ali svaka nova ranjivost ostaje otvorena jer Microsoft više neće izdavati sigurnosne zakrpe. Takav scenarij mnogima je poznat još iz vremena kada je 2020. godine ugašena podrška za Windows 7. Mnogi su ga tada nastavili koristiti, no s vremenom je broj sigurnosnih prijetnji rastao, a softverska i hardverska kompatibilnost postajala sve manja. Ista sudbina sada čeka i Windows 10.

Kako bi korisnicima olakšao prijelaz, Microsoft preporučuje nadogradnju na Windows 11. Kompatibilnost se može provjeriti pomoću ugrađenog alata PC Health Check, a uvjeti uključuju procesor s podrškom za TPM 2.0 i Secure Boot. To su sigurnosne značajke koje stariji procesori i matične ploče često nemaju, no, kako napominje TechRadar, mnogi noviji uređaji zapravo podržavaju TPM 2.0, samo ga je potrebno ručno uključiti u BIOS-u.

Za korisnike čija računala nisu spremna za Windows 11, postoji i privremeno rješenje ESU program (Extended Security Updates). Riječ je o plaćenim sigurnosnim zakrpama koje će se moći dobiti i nakon listopada 2025. godine, po cijeni od 30 dolara godišnje. Novost je i to da će po prvi put i privatni korisnici, a ne samo tvrtke, moći pristupiti ovom programu. Microsoft je najavio i godinu dana besplatnih ESU zakrpa, do listopada 2026., a u Europskoj uniji korisnici ih mogu aktivirati bez dijeljenja osobnih podataka zahvaljujući pravilima iz Digital Markets Acta. U ostatku svijeta, pak, za aktivaciju će trebati Microsoft račun i osnovna sinkronizacija postavki putem OneDrivea.

Jedna od najčešćih zamjerki korisnika na Windows 11 jest obavezna prijava Microsoft računom prilikom instalacije. Tvrtka je posljednjih mjeseci dodatno suzila mogućnosti zaobilaženja tog koraka, pa je internetska veza tijekom početne postave postala obavezna. Microsoft objašnjava da to korisnicima omogućava lakšu sinkronizaciju postavki, pristup OneDriveu, Microsoft Storeu i automatsku reaktivaciju licence, no mnogi to smatraju pretjeranim zadiranjem u privatnost. Ipak, dobra vijest je da se nakon početne instalacije i dalje možete prebaciti na lokalni korisnički račun, čime se smanjuje razina dijeljenja podataka.

Što učiniti prije nadogradnje?

Praktičan plan izgleda ovako: napravite sigurnosnu kopiju važnih datoteka, ažurirajte BIOS i drivere, provjerite podržava li vaš procesor TPM 2.0 te odlučite želite li zadržati Microsoft račun ili prijeći na lokalni profil. Ako vaše računalo nije kompatibilno s Windowsom 11, možete privremeno ostati na Windowsu 10 uz ESU program, ali dugoročno bi trebalo planirati kupnju novijeg hardvera ili prelazak na alternativne sustave poput Linuxa.

Korisnicima koji ipak odluče ostati na Windowsu 10 savjetuje se izbjegavanje osjetljivih aktivnosti, poput online bankarstva ili pohrane važnih podataka bez dodatne zaštite, te korištenje ažurnog antivirusnog programa. No, bez službenih zakrpa, takva sigurnost s vremenom postaje sve slabija.

Ukratko, Windows 10 neće „nestati“ nakon listopada 2025., ali će postati sve nesigurniji i zastarjeliji. Korisnici bi trebali iskoristiti narednu godinu za planiranje nadogradnje i prijelaz na noviji sustav. Ili, kako bi to Microsoft rekao – vrijeme je da se konačno oprostimo od „desetke“ i zakoračimo u novo poglavlje Windows svijeta.