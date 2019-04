Kad je pravi trenutak da svoj stari auto stavite u oglasnik?

Već nakon prvih kilometara vrijednost novog auta drastično pada. Takav strmoglav pad nastavlja se tijekom prvih šest godina tako da u tom razdoblju auto izgubi i do 65 posto svoje vrijednosti. Nakon toga pad vrijednosti osjetno uspori tako da u idućih šest godina auto izgubi samo još 25 posto od vrijednosti.

Zbog toga se auto najbolje isplati prodati tek nakon što je navršio 12 godina. No mnogi prodaju ranije jer se boje kvarova na starijim automobilima. Istina, troškovi popravaka rastu s godinama, no iako se u pravilu radi o nekoliko tisuća kuna godišnje, to je još mnogo manje od troška kupnje i gubitka vrijednosti novog auta.

Stari auto se u pravilu isplati popravljati sve do granice kad cijena popravka prelazi oko 50, 60 posto njegove preostale vrijednosti. Također istraživanja su pokazala da se uljepšavanje auta, popravci sitnih oštećenja te troškovi popravka i servisa u pravilu ne odražavaju previše na cijenu rabljenog auta kad ga se prodaje.

Gubitak vrijednosti

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prvih pet godina automobili gube do 65% vrijednosti. Dakle, tko proda auto star do pet godina, najviše će izgubiti.

Manje kvarova

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Moderni auti sastavljeni su od oko 20.000 dijelova, no manje su podložni kvarovima nego prije 20 godina.

Svježa registracija

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Uz dobro stanje, cijenu rabljenog auta najviše podiže kad ga se prodaje sa što dulje važećom registracijom.

'Skupi' popravci

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Trošak od nekoliko tisuća kuna za popravke godišnje još je manji od troška za kupnju novog auta.