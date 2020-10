Velik posao: Američki Devolver kupio hrvatski studio Croteam

Ovo je nastavak naše dugogodišnje suradnje koja je počela prije 20 godina kad smo radili prvog Sama, rekao nam je Damjan Mravunac. Ističe da imaju punu podršku Devolvera te da će raditi na svojim idejama

<p>Nakon preuzimanja <strong>Nanobita</strong>, ali i studija <strong>Cateia Games</strong>, nastavlja se burna jesen za hrvatski gaming. Danas je tako stigla potvrda i da izdavač <a href="https://devolverdigital.com/propaganda/croteam-and-devolver-got-hitched?fbclid=IwAR3pwNrVjepxx_VyYoSQfwJJT4yG26UxP9NlUyZnjNpI__TyTdftbiAYNe8"><strong>Devolver Digital</strong></a> preuzima naš najpoznatiji studio <strong>Croteam</strong>. </p><p>- Ovo je nastavak naše dugogodišnje suradnje koja je počela prije 20 godina kad smo radili prvog Sama. I ta suradnja se nastavila 2009. godine kad su pokrenuli Devolver i reizdali prvu igru i prirodno evoluirala u ovo - rekao nam je <strong>Damjan Mravunac</strong> iz Croteama.</p><p>- Kad s nekim hodaš 10 godina, na kraju ga i oženiš - dodao je i istaknuo kako su im oni i prvi developeri u portfelju. </p><p>Mravunac ističe da ova suradnja njima ne mijenja na stvarima jer će i dalje raditi na svojim idejama i projektima. </p><p>- Ono što znači je da imamo osiguranu punu Devolverovu podršku - rekao je. Financijski detalji cijele transakcije još su tajni.</p><p>Koliko je bliska suradnja svjedoči i objava u kojoj iz Devolvera kažu da su oni akvizirali Croteam, a možda je Croteam akvizirao njih. </p><p>- Tko bi više znao u ovoj fazi naše veze - navode. </p><p>Naime, trojica osnivača Devolvera bili su krajem '90-ih u studiju Gathering of Developers koji je prepoznao potencijal u demo verziji Serious Sama, igri koja je najuspješnija hrvatska igra u povijesti.</p><p>U Devolveru ističu da je njihova budućnost uzbudljiva uz Talos Principle 2 i nove Serious Sam naslove koje radi Croteam, ali i nove originalne igre koje će izaći iz zagrebačkog studija i njihova inkubatora. <br/> </p>