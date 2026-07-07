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Kakav poslodavac: Pogledajte koliko se zarađuje u Porscheu

Piše Autostart,
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Kakav poslodavac: Pogledajte koliko se zarađuje u Porscheu
Foto: Porsche
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Vrlo velik dio Porscheovih zaposlenika zarađuje gotovo dvostruko više od njemačkog prosjeka, a razlike postaju još izraženije na višim razinama.

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Porsche je godinama bio sinonim za skupe automobile, visoke marže i vrlo dobro plaćene stručnjake, ali sada se prvi put jasnije vidi koliko se dobro zapravo zarađuje iza vrata proizvodnih hala i ureda u Zuffenhausenu. Nakon pitanja jednog dioničara na godišnjoj skupštini, kompanija je morala otkriti internu strukturu plaća, a brojke su i za njemačke prilike vrlo zanimljive.

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