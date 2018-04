Želite kupiti auto na struju? Država daje 80.000 kn poticaja

Od srijede ponovo kreću poticaji za građane za kupnju eko vozila, najavili su to u ponedjeljak prilikom postavljanja punionice za električne automobile u Gospiću ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Prema riječima ministra Ćorića, na raspolaganju će biti 12 milijuna kuna, a kroz par tjedana oko 13 milijuna kuna takvih poticaja bit će dostupno i za tvrtke.

- Sufinanciranjem električnih vozila želimo potaknuti kupce da ozbiljnije razmišljaju o nabavi automobila koji manje zagađuju okoliš. Svjetska automobilska industrija ide u tom smjeru te će ukupnih 25 milijuna kuna poticaja koje smo osigurali građanima, ali i tvrtkama sigurno biti dodatni impuls u pravcu održive mobilnosti - izjavio je ministar Ćorić.

Poticaji koje će građani dobivati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosit će do 40 posto cijene vozila. Kretat će se do 80 tisuća kuna za električne automobile, 40 tisuća kuna za plug-in hibride automobile, uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km. Kupnja električnih skutera, motocikala i četverocikala na struju poticat će se do 20 tisuća kuna, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5 tisuća kuna Fondovih poticaja.

Kako do poticaja?

Foto: Mary Turner/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kako je objasnio direktor Fonda Dubravko Ponoš, procedura subvencioniranja je jednostavna: Fondu treba elektronički dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisati prijavni obrazac koji će se od srijede od 10 sati moći preuzeti na web stanici Fonda, presliku osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila iz ponude i samu ponudu dobivenu u prodajnom salonu. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bilo korišteno.

Ponoš je najavio da Fond do konca godine planira poticati i ostale elemente cjelovitog razvoja održivog prometa. Misli tu, prije svega, na mjere energetske učinkovitosti u gradskim prometnim sustavima, kvalitetniji javni prijevoz, tečajeve eko vožnje te neizostavne punionice kao ključne elemente sustava.

"Dodatno, kroz naše programe, želimo biti glasni promotori održivog transporta te cijeli taj koncept kvalitetno predstaviti i našim građanima putem niza informativno-edukativnih aktivnosti", istaknuo je Ponoš.