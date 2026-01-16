Kia predstavila karavan kojim želi konkurirati Octaviji, K4

Kia je proširila K4 obitelj novim Sportswagonom, odnosno karavanskom verzijom koja vraća fokus na klasičnu formulu ‘više prostora bez SUV-a’. To je zanimljivo jer se karavani posljednjih godina bore s crossoverima, a K4 Sportswagon očito cilja baš kupce koji žele velik gepek, nižu siluetu i praktičnost za obitelj ili posao.

Novi K4 Sportswagon je dugačak 4,695 m, što je 265 mm više od K4 hatchbacka, a cijeli ‘višak’ ide na stražnji dio. Unatoč tome, međuosovinski razmak ostaje isti, 2,72 m, što sugerira da je prioritet bio veći prtljažnik i korisniji stražnji prevjes, a ne potpuno drugačija platforma.

Najveći dobitak je prtljažni prostor: karavan ima 604 litre, što je 166 litara više nego hatchback. Dobiva i električno podizanje vrata prtljažnika, dok hatchback ostaje na ručnom otvaranju, detalj koji mnogima zvuči sitno dok ga ne koriste svaki dan.

Kabina je, barem po onome što je zasad pokazano, ista kao u hatchbacku: dva zaslona od 12,3 inča za instrumente i infotainment te bežični Apple CarPlay i Android Auto. Autocar napominje da britanske specifikacije još nisu potvrđene, ali očekuje se da će Sportswagon u startu nuditi iste turbo benzinske motore kao i hatchback.

To bi značilo blagi hibrid 1.0 s tri cilindra i 113 KS te 1.6 s četiri cilindra u izvedbama od 147 ili 177 KS. Oba motora bi trebala dolaziti sa 7 brzinskim DCT mjenjačem, dok bi ručni 6 brzina bio ograničen na osnovniji 1.0 u ulaznoj opremi. Usto, kasnije tijekom godine u K4 obitelj bi trebao stići i puni hibridni pogon.

Cijene još nisu objavljene, ali Autocar procjenjuje da bi karavan mogao startati oko 27.000 funti, s obzirom na to da hatchback u UK kreće od 26.045 funti. Za usporedbu navode Octaviju karavan od 29.470 funti i Peugeot 308 SW od 28.695 funti. Za Hrvatsku je ključna stvar hoće li K4 Sportswagon uopće doći u lokalnu ponudu i pod kojim paketima opreme, ali ako dođe, cilja baš na kupce koji žele ‘obiteljski’ karavan, a ne SUV.