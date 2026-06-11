Kineska ORA 7 izgleda kao da su Buba i Porsche dobili dijete...

Kineski Great Wall Motor širi ponudu marke ORA novim modelom 7, a prvi službeni podaci i fotografije stigli su preko kineskog Ministarstva industrije i informacijske tehnologije. Već na prvi pogled jasno je da ovo neće biti automobil koji će se pamtiti po diskretnom dizajnu. ORA je i ranije znala proizvoditi modele koji izgledaju kao da su nastali kopiranjem europskih klasika, no ORA 7 taj pristup podiže na novu razinu.



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