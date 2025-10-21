Kineski auti u Sloveniji i Srbiji jeftiniji su i po nekoliko tisuća eura nego kod nas? Evo zašto

Hrvatsko automobilsko tržište posljednjih godina prolazi kroz tihu revoluciju. Nekada rezervirani za europske, japanske i korejske proizvođače, saloni automobila sve su bogatiji za ponudu brendova koji stižu iz Kine. Od pristupačnih gradskih modela do luksuznih električnih SUV-ova, kineski proizvođači agresivno ulaze na tržište, privlačeći kupce modernim dizajnom, bogatom opremom i, najčešće, konkurentnom cijenom. No, zanimljiv je fenomen da isti model automobila često nema jednaku cijenu u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Sloveniji.

Koji kineski auti su dostupni u Hrvatskoj?

Ponuda kineskih marki automobila u Hrvatskoj raste iz mjeseca u mjesec. Neki su se brendovi već etablirali, dok drugi tek najavljuju svoj dolazak, no popis je već sada impresivan i pokriva gotovo sve segmente tržišta.

Među najprepoznatljivijim imenima svakako je MG Motor, brend britanskih korijena koji je pod vlasništvom kineskog giganta SAIC Motor postao sinonim za dobar omjer cijene i kvalitete. Uz njega, sve su jače prisutni i drugi igrači. Grupacija Auto Hrvatska uvozi nekoliko brendova, uključujući Dongfeng s električnim modelima i markom Forthing, čiji se modeli T5 EVO (29.990 €), kao i njegove opremljenije izvedbe T5 EVO Sport (31.490) i T5 EVO Sport ADAS (31.990), te model U-Tour (32.990 €) ističu atraktivnim dizajnom.

Tu je i DFSK, koji nudi električna osobna vozila pod markom Seres te komercijalne modele Sokon. Značajan igrač je i Geely, vlasnik renomiranog švedskog Volva, što mu daje tehnološku prednost i povjerenje kupaca. Njihovi modeli poput najpopularnijeg Coolraya (od 24.270 €), Cityraya, Starray te potpuno električni EX5 BEV već su pronašli put do hrvatskih vozača.

Iz suradnje Geelyja i Volva nastao je i globalni brend Lynk & Co, koji također cilja na europsko tržište. Posebno poglavlje pripada brendu BYD, vodećem svjetskom proizvođaču vozila na nove izvore energije. Njihov službeni dolazak na hrvatsko tržište donio je napredne električne i plug-in hibridne modele kao što su SEAL, SEAL U i SEALION 7, koji izravno konkuriraju najpoznatijim električnim automobilima na svijetu. Nedavno su predstavljeni i novi brendovi iz Chery grupacije, Omoda & Jaecoo.

Model Omoda 5 (s cijenom od 24.990 € za 1.6 TGDI verziju) plijeni pažnju futurističkim izgledom i bogatom opremom. Uz njih, premium segment električnih vozila obogaćen je i brendovima poput Voyah, a odnedavno su službeno stigli i XPeng te Zeekr.

XPeng je poznat kao tehnološki predvodnik s naglaskom na pametnim rješenjima i naprednim sustavima pomoći vozaču, a na tržište ulazi s modelima poput SUV-ova G6 i G9. S druge strane, Zeekr je luksuzni električni brend iz Geely grupacije, koji koristi tehnološku pozadinu Volva i Polestara kako bi ponudio premium modele poput crossovera X i elegantnog 001, izravno konkurirajući etabliranim igračima. Kada se pogledaju cijene istih ili sličnih modela u susjednim zemljama, razlike postaju očite. Svako tržište ima svoju cjenovnu politiku, uvjetovanu lokalnim specifičnostima.

Zašto su u Sloveniji ti auti jeftiniji?

U Srbiji, primjerice, Chery Tiggo 4 Pro starta s cijenom od vrlo primamljivih 17.990 €, dok je BYD ATTO 2 na sajamskoj ponudi bio dostupan već od 25.490 €. U Sloveniji smo pronašli oglas za novi T5 EVO od 26.900 €. U Hrvatskoj je isti model 29.990 €. To je nemalih tri tisuće i nešto eura. Razlozi za cjenovne razlike između Hrvatske i susjednih zemalja složeni su i proizlaze iz kombinacije ekonomskih, zakonskih i tržišnih faktora.

1. Porezi i carine: Ovo je ključni faktor. Svaka država ima različitu stopu PDV-a i posebne poreze (trošarine) na motorna vozila, koji značajno utječu na konačnu cijenu. Hrvatska i Slovenija, kao članice EU, imaju usklađene carinske stope za uvoz iz trećih zemalja (poput Kine), dok Srbija i BiH mogu imati drugačije carinske sporazume.

2. Lokalni ekonomski uvjeti: Kupovna moć stanovništva i prosječna primanja izravno utječu na formiranje cijena. Uvoznici i proizvođači prilagođavaju marže kako bi vozila bila dostupnija na tržištima s nižim standardom.

3. Troškovi distribucije i logistike: Transport vozila, uspostava i održavanje prodajno-servisne mreže te troškovi marketinga razlikuju se od zemlje do zemlje. Manja tržišta često imaju veće jedinične troškove po vozilu.

4. Konkurencija na tržištu: Intenzitet konkurencije drugih automobilskih brendova tjera uvoznike na prilagodbu cijena. Na tržištu s većim brojem igrača, cijene su često niže.

5. Homologacija i certifikacija: Svako vozilo mora proći proces homologacije kako bi zadovoljilo tehničke i sigurnosne standarde. Troškovi ovog procesa, posebno za EU tržište, ugrađuju se u konačnu cijenu.

Dolazak kineskih automobilskih brendova bez sumnje je obogatio ponudu na hrvatskom i regionalnom tržištu, donoseći novu dinamiku i pojačavajući konkurenciju. Iako su cijene često njihov najjači adut, kompleksna mreža poreza, troškova i tržišnih strategija znači da će potraga za najpovoljnijom ponudom i dalje zahtijevati pažljivu usporedbu ne samo modela, već i tržišta.

