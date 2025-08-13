VIDEO Mehaničar je rastavio kineski auto i šokirao se kad je vidio dijelove koji su unutra

Kineski auti opasno pritišću europske marke. Stigli su i kod nas. Iako još nisu prodajni hit, nisu ni na margini. Osim Geelyja, MG-a i Forthinga, stigli su ili stižu i BYD, Lynk @ Co, XPenga, Omoda, Jaecoo...

Samo je MG u prvih šest mjeseci u Hrvatskoj prodao 285 komada ostavivši iza sebe renomirane marke poput Fiata, Land Rovera, Alfa Romea, Lexusa, Honde, Mitsubishija... Baš su kineski auti često na tapeti zbog predrasuda o (ne)kvaliteti.

Međutim, video jednog španjolskog automehaničara koji je munjevito postao viralan, uzdrmao je takve stavove, otkrivši iznenađujuću istinu skrivenu ispod haube jednog od najprodavanijih kineskih SUV-ova u Europi, modela MG ZS.

Španjolski mehaničar, čiji je video prenio i britanski Express, odlučio je zaviriti duboko u mehaniku i elektroniku popularnog i cjenovno pristupačnog MG ZS-a. Očekujući komponente nepoznatih kineskih dobavljača, ostao je zatečen kada je počeo identificirati dijelove.

"Krenimo od akumulatora", započinje u videu.

"Najveći proizvođači su Varta, Tudor, Yuasa. A ovaj auto? Ima Vartu. Njemačku Vartu."

Pogledajte video

Iznenađenjima tu nije bio kraj. Nastavio je s provjerom ključnih dijelova:

Remenje: Umjesto očekivanih azijskih brendova, pronašao je remenje američke tvrtke Gates, jednog od vodećih svjetskih proizvođača.

Kočnice i upravljačka jedinica: Neke od komponenti kočionog sustava proizvela je njemačka tvrtka Atem, dok "mozak" automobila, odnosno upravljačku jedinicu (ECU), potpisuje gigant automobilske industrije – njemački Bosch.

Senzori i gume: Senzor protoka zraka, ključan za efikasan rad motora, djelo je njemačkog Continentala, brenda čije komponente koriste i premium proizvođači poput BMW-a i Mercedesa. Kao točka na "i", automobil je bio opremljen gumama francuskog Michelina.

- Da rezimiramo: od pet ili šest glavnih dijelova koje smo provjerili, većina je europskih marki. Drugim riječima, koriste praktički iste brendove kao i bilo koji europski automobil", zaključio je mehaničar. "Umjesto da je 100 % kineski, ispada da ovaj auto ima oko 40 % europskih dijelova. Sami odlučite isplati li se - rekao je.