'Kupio sam kineski auto: Evo koliko se čeka kad ti ode jedan dio i kakav je nakon 3000 km'

Što kad ti zatreba rezervni dio? Što ćeš onda?, pitali su me skeptici kad sam im rekao da kupujem kineski auto. Odgovorio sam im: 'A ništa. Uzet ću slobodno na tri mjeseca i otići ću u Kinu po zamjenski dio'.

Kakvo pitanje, takav odgovor. Mislim, 21. stoljeće je. U četiri dana mi nakon 10 klikova mišem na kućni prag iz Kine dođe Superman pidžama i ventilator za rasplamsavanje vatre na roštilju. Karma je k* pa sam u prvih tjedan dana s novim autom stvarno trebao rezervni dio. Nakon guglanja treba li mi viza za Kinu, otišao sam do servisa.

U pitanju je bio puno ozbiljniji dio od metlice brisača ili retrovizora.

Primijetio sam da su se zadnja LED svjetla malo orosila. To je bilo na mikroskopskoj razini i teško vidljivo golim okom, ali smetalo me. Otišao sam u servis i rekli su mi da je vjerojatno brtvilo negdje popustilo. Zamijenili su mi to, uz njihov trošak naravno, u roku od 2 dana. Nakon toga sve je bilo savršeno i nije bilo ni naznaka rosulje ni vlage tamo gdje im sigurno nije mjesto, a to su LED lampe. Dobro, možda sam malo pretjerao, tjedan prije sam vidio Porschea Macana, vidjelo se da se sjaji i da je taman izašao iz praonice. U zadnjim LED svjetlima mu je bio akvarij. Bez pretjerivanja. Mislio sam ga upozoriti da mu je Nemo iza među lampama, ali imao je malo bolji start od 1.5 turbobenzinca u kojem sam bio.

Foto: 24sata

Radi se o Forthingu T5 Evo Sport, kineskom SUV-u koji proizvodi Dongfeng, jedan od vodećih kineskih proizvođača automobila. Za Hrvatsku ih uvozi Auto Hrvatska. Kad sam mijenjao svjetla, rekli su mi da su dijelovi dostupni odmah ili u par dana. I da nema brige. Forthing koji je na hrvatskom tržištu je čisti turbobenzinac s 1.5 Mitsubishijevim motorom.

U Sloveniji i nekim drugim zemljama nude i hibridnu verziju. Mjenjač je austrijski Magna Steyr, 'mokri' automatik 7DCT300 koji se ugrađuje i u neke Renaultove modele i BMW X1. I radi stvarno fantastično.

U 3000 kilometara s novim automobilom, isprobao sam sve što može. I osim nešto lošijih guma koje su došle s njim (Atlas) i ovog s LED lampama ne mogu mu naći zamjerku. A trudio sam se. I ja sam bio skeptičan, što je sasvim normalno. Ovaj T5 Sport je bio 31.490 eura. Garancija je 5 godina ili 100.000 km, na boju je 3 godine bez ograničenja kilometara, a na koroziju 7 godina bez ograničenja kilometara. No opet, to je kineski auto, nepoznat hrvatskom tržištu. I europskom. Što s dijelovima i podrškom? Kako ću ga prodati dalje, što ako se nešto gadno pokvari, tko će to popravljati... Sto pitanja, malo odgovora.

Prije kupnje odvozio sam dvije test vožnje. Odveo sam ga i kod mehaničara po savjet. On ga je otvorio i rekao mi: 'Pa dobro, kaj te muči? Tu je Mitsubishi turbak, imaš austrijski steyr mjenjač, elektronika ti je Bosch. Što te točno muči?'

Nakon 3000 kilometara muči me samo što još nisam bio na malo duljem putovanju. Više ljudi mi je prišlo i pitalo me za auto, interesirali su se kakva je to oprema unutra, kakav je motor i svakakve sitnice. Svakome sam objasnio i odgovorio na pitanja. I svaki me pitao jesam li zadovoljan. Puno bitnije od vau efekta mi je kakav je auto u vožnji. A tu je briljantan.

Foto: 24sata

Ovjes je kao u francuskim autima, izolacija je super, motor i mjenjač upareni savršeno. Tri su moda vožnje, eco, normal i sport. Osjeti se razlika kad se prebaci u sport i kad svih 177 konjskih snaga u suradnji s DCT mjenjačem jako lijepo povuku. Inače, ovaj motor nije "Mitsubishi Motors Corporation" nego "Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing", radili ga Japanci u suradnji s Kinezima. Ti motori idu primarno u kineske automobile i to je jedini motor koji ima Mitsubishijevu licenciju u Kini.

Koliko troši? Ha, nije baš štedljiv, ali potrošnja od oko 8 do 9,5 litara po zagrebačkim gužvama za auto od 1800 kilograma... Nije loše. Na magistralnim cestama uspio sam ga spustiti i ispod 6 litara. Ali to je bila baš penzionerska vožnja. Realna potrošnja mješovite vožnje je 8 do 8,5 litara, daleko od tvorničkih 6,9 koje ionako nitko ne uzima za ozbiljno.

Auto ima Carplay i AndroidAuto, preko Carplaya spaja se jako brzo. AndroidAuto nisam isprobao. Malo nervira što se tu i tamo zna odspojit pa se onda sam spoji. Ali to je, kažu mi, riješivo apdejtom od 20 minuta. Vidjet ćemo. Sjedala su od umjetne kože i ovih 3000 kilometara premalo je za bilo kakav ozbiljniji sud o kvaliteti presvlaka. Udobna su, jako. Vozačevo je grijano, ventilirano i masažno s pet funkcija izuzetno ugodne masaže. Suvozačevo je samo grijano.

Foto: 24sata

Panorama je impresivna.

Nakon odvoženih 3000 kilometara teško je napisati ozbiljniju analizu, za to će trebati proći godina, dvije. Kineski auti još nisu prodajni hit u Hrvatskoj, no nisu ni na margini i nije bez razloga da konkurencija ne spava mirno. Jer osim Geelyja, MG-a i Forthinga, stigli su ili stižu i BYD, Lynk @ Co, XPenga, Omoda, Jaecoo...

Ne širi se samo ponuda, već i podrška za kineske automobile. A time se širi i broj vlasnika. Nekad je bila prava egzotika vidjeti kineski auto na hrvatskim cestama. Sad ih u Zagrebu možete vidjeti desetak na dnevnoj razini...