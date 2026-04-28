Kinezi u samo jednoj sali izložili više EV modela nego što ih je ukupno na cijelom tržištu SAD-a

Nakon dva dana provedena na Međunarodnom sajmu automobila u Pekingu, poznatom i kao Auto China 2026, jedna je stvar postala kristalno jasna: budućnost globalne autoindustrije oblikuje se u Kini i ona je gotovo isključivo električna. Ovo nije dramatična izjava, već realan presjek stanja na najvećem svjetskom tržištu automobila, koje je ove godine srušilo sve rekorde. Na nevjerojatnih 380.000 četvornih metara, raspoređenih u sedamnaest golemih hala, predstavljeno je više od 1450 vozila, uključujući 181 svjetsku premijeru. Energija, ambicija i puka veličina ovog događaja zasjenile su sve dosadašnje sajmove na Zapadu i poslale snažnu poruku ostatku svijeta.

Kineska ofenziva u punoj snazi

Hodajući beskrajnim paviljonima, nemoguće je ne primijetiti silinu kojom su kineski proizvođači zauzeli domaću, ali i globalnu pozornicu. U samo jednoj hali izloženo je više električnih modela nego što ih je dostupno na cjelokupnom tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Domaći brendovi poput BYD-a i Geelyja zauzeli su čitave paviljone, a njihovi štandovi veličinom i produkcijom nadmašuju one poznatih europskih imena. Konkurencija je brutalna, a inovacije se predstavljaju brzinom koja je na Zapadu nezamisliva.

Geely je tako demonstrirao viziju autonomne mobilnosti sa svojim konceptom robotaksija koji dolazi na poziv, dok je Huawei pod svojim luksuznim brendom Maextro predstavio limuzinu koja cilja direktno na Rolls-Royce i Maybach. Čak i tvrtke izvan autoindustrije, poput proizvođača robotskih usisavača Dreame, vide priliku u električnoj revoluciji i predstavljaju vlastite koncepte sportskih automobila. Terenci postaju zasebna premium kategorija, što dokazuju Dongfengov Mengshi, koji izgleda kao vojno vozilo, i GAC-ov konceptni električni pickup koji podsjeća na vozilo iz Batmanovih filmova.

U ovom žestokom natjecanju neće svi uspjeti, ali oni koji prežive postat će globalni lideri.

Foto: Tingshu Wang

Zapadni divovi u borbi za relevantnost

Dok kineski brendovi napadaju, strani proizvođači pokušavaju pronaći odgovor. Mnogi od njih shvatili su da na ovom tržištu mogu opstati jedino s modelima skrojenim isključivo za kineske kupce. Volkswagen, koji je desetljećima dominirao Kinom, sada gubi tržišni udio i pokušava se vratiti u igru potpunim redizajnom strategije.

Njihov brend Jetta, zamišljen kao povoljna opcija, sada postaje potpuno električan, a predstavljen je i robusni SUV koncept Jetta X. VW je također prikazao niz novih električnih modela iz ID. obitelji, poput ID.

Aura T6, razvijenih u suradnji s kineskom tehnološkom tvrtkom Xpeng.

Audi je predstavio E5 Sportback, električnu limuzinu za kinesko tržište, no prodajni rezultati zasad ne ispunjavaju očekivanja. Čak i Toyota, najveći protivnik potpune elektrifikacije, u Pekingu je pokazala da se mora prilagoditi ili riskirati nestanak s tržišta. Američki brendovi jedva su prisutni; Ford je pokazao električnu verziju Bronca za Kinu, dok je Buick, koji u Kini prodaje daleko više vozila nego u SAD-u, predstavio futuristički koncept.

Znakovito je da treći put zaredom na sajmu nije bilo Tesle, kao ni Jaguara, Land Rovera i Maseratija, što dovoljno govori o promjeni odnosa snaga.

Foto: Xiaoyu Yin

Tehnologija koja pomiče granice

Prava priča pekinškog sajma krije se ispod lima. Kineska dominacija u električnim vozilima izravna je posljedica njene dominacije u proizvodnji baterija. Tvrtke poput CATL-a, CALB-a i EVE Energyja imale su štandove jednako velike i impresivne kao i sami proizvođači automobila.

CATL je predstavio treću generaciju svoje Shenxing baterije koja se, kako tvrde, od deset do 98 posto kapaciteta može napuniti za samo šest i pol minuta. Ta tehnološka prednost omogućuje kineskim proizvođačima da ponude vozila s većim dometom i bržim punjenjem po konkurentnijim cijenama.

Sajam je također bio preplavljen humanoidnim robotima i robotskim psima, a jedinstven prizor bili su i influenceri koji su uživo prenosili obilaske vozila sa štandova, spajajući tako tradicionalnu kulturu sajmova s modernom digitalnom ekonomijom.

*uz korištenje AI-ja