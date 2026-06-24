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Radikalne mjere! Njemačka sprema zabranu društvenih mreža za mlađe od 13 godina

Piše HINA,
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Radikalne mjere! Njemačka sprema zabranu društvenih mreža za mlađe od 13 godina
Foto: Hollie Adams

Prien je predstavila prijedloge vladinog povjerenstva koji predviđaju potpunu zabranu korištenje društvenih mreža za mlađe od 13 godina te ograničenu upotrebu za mlade starosne dobi od 13 do 18 godina

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Njemačka planira uvođenje zabrane korištenja društvenih mreža za mlađe od 13 godina, a za mlađe od 18 bi važile posebne mjere pri korištenju društvenih mreža, priopćila je njemačka ministrica obitelji Katrin Prien u srijedu u Berlinu, založivši se i za mjere na europskoj razini. „Ja se zalažem za to da na razini Europske unije pronađemo zajedničko rješenje za regulaciju pristupa društvenim mrežama“, rekla je Katrin Prien (Kršćansko-demokratska unija CDU).

Ona je najavila da će, ako na EU razini ne dođe do „brzog i dostatnog“ rješenja, pokrenuti zakonodavni proces na nacionalnoj razini.

Prien je predstavila prijedloge vladinog povjerenstva koji predviđaju potpunu zabranu korištenje društvenih mreža za mlađe od 13 godina te ograničenu upotrebu za mlade starosne dobi od 13 do 18 godina.

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Vladino povjerenstvo također predlaže zabranu privatnih mobitela u školama do sedmog razreda.

Stručno povjerenstvo smatra da bi za provođenje zabrana bile odgovorne platforme.

„Mi želimo postići stanje u kojem neće biti potrebno da se dijete prilagođava internetu nego internet djetetu“, rekao je Olaf Koeller, predsjednik stručnog vladinog povjerenstva.

Lista predloženih mjera pod nazivom „Zaštita djece i mladih u digitalnom svijetu“ ima za cilj djecu i mlade zaštititi od ovisnosti od društvenih mreža, ali i od pornografskih i nasilnih sadržaja.

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