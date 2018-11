Kirurg i punker: Među rijetkima obavlja revolucionarni zahvat

Liječnici Kliničke bolnice Sveti Duh najbolji su u svijetu u izvođenju zahvata kojim se hrskavica iz nosa ugrađuje u koljeno. U posljednjih godinu dana na taj su način operirali dvadesetak pacijenata, a sve je dio velike kliničke studije Bio Chip, koju financira Europska komisija s 5,2 milijuna eura.

Kako nam je pojasnio ortoped s KB-a Sveti Duh, dr. Alan Ivković, zglobna hrskavica je specifična po tomu što se, jednom kad se ošteti, ne može regenerirati.

- Hrskavica se ne može oporaviti jer u njoj nema krvne opskrbe. Nema pomoći ni lijekovima ili fizikalnom terapijom, samo operativno, što opet nije toliko uspješno koliko, primjerice, umjetni zglobovi. Zato je tkivni inženjering, uzgoj tkiva izvan ljudskog organizma, prava revolucija i jedna od najvažnijih inovacija u tom smislu – kaže dr. Ivković dodajući da je nosna hrskavica bolja, jača i lakše se uzgaja od one što je u zglobu koljena.

Foto: HRT Hrskavicu prvo izvuku iz nosa

Dakle, liječnici iz nosa pacijenta uzimaju hrskavicu, što se radi u lokalnoj anesteziji, i pacijent isti dan ide kući. Nakon enzimske razgradnje stanice hrskavice se umnažaju kako bi nastali milijuni takvih stanica.

Foto: HRT Hrskavicu iz nosa uzgajaju u posebnim uvjetima oko četiri tjedna, nakon čega se stvori novo tkivo.

Potom ih se u strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima nasađuje na kolagensku membranu te one počinju stvarati novo tkivo. Nakon dva do četiri tjedna to novo tkivo ortopedi ugrađuju u oštećeno koljeno. Zahvaljujući ovakvoj revoluciji, pacijenti idu na samo jednu operaciju koljena, a kompletan oporavak strogo je programiran i unaprijed određen.

Foto: HRT Tri mjeseca nakon presađivanja koljenu se vraća funkcija

- To je važno jer je riječ ponajviše o mlađim i radno sposobnim ljudima, koji se već tri mjeseca nakon operacije mogu vratiti normalnim aktivnostima, a nakon godinu dana i bavljenju sportom.

Ovakav zahvat primjenjujemo kod pacijenata koji imaju lokalizirano oštećenje hrskavice u zglobu, a bitno je da je ostatak koljene hrskavice u redu. Ljudi često pitaju može li se ovo izvesti i kod degenerativnih promjena, ali nažalost to još nije moguće – tumači dr. Ivković.

Komadić nosne hrskavice veličine 6x6 milimetara, kažu liječnici, sadrži nevjerojatan potencijal umnažanja.

Posebnim laboratorijskim uzgojem dobiju se milijuni zdravih stanica, koje će stvoriti novu hrskavicu spremnu za transplantaciju u oštećeno koljeno pacijenta. Zrela hrskavica, spremna za ugradnju, u posebnoj se tekućini prevozi od laboratorija do operacijske sale, a važno je napomenuti da se savršeno podudara s prirodnim tkivom pacijenta. Za samo nekoliko minuta ona u operacijskoj sali postaje novi dio koljena, a kroz sljedeće tjedne i mjesece integrirat će se u zdravo tkivo pacijenta te u potpunosti preuzeti svoju ulogu u zdravom funkcioniranju koljena.

Ivković inače u slobodno vrijeme svira gitaru u punk bendu Kad djeca zaspu.Ljubav prema glazbi krenula još u djetinjstvu dok je učio svirati klavir i gitaru.