REVOLUCIONARNO OTKRIĆE

Kitagawa, Robson i Yaghi dobili Nobela za kemiju zbog novog načina za stvaranje materijala

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kitagawa, Robson i Yaghi dobili Nobela za kemiju zbog novog načina za stvaranje materijala
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trojica laureata stvorili su molekularne konstrukcije s velikim šupljinama kroz koje mogu prolaziti plinovi i druge kemikalije i koje se mogu koristiti za prikupljanje vode iz zraka u pustinji, hvatanje CO2 i pohranu otrovnih plinova.

Znanstvenici Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar Yaghi dobili su Nobelovu nagradu za kemiju za 2025. za "razvoj metal-organskih okvira", objavio je u srijedu Nobelov odbor Švedske kraljevske akademije za znanost.

"Pronašli su načine za stvaranje materijala, sasvim novih materijala, s velikim šupljinama u unutrašnjosti poput soba u hotelima tako da molekule gosti mogu ući i ponovno izići iz tog materijala", objasnio je predsjednik Nobelova odbora za kemiju Heiner Linke na konferenciji za novinare.

"Mala količina tog materijala može biti gotovo poput Hermionine torbice u Harryju Potteru. Može pohraniti goleme količine plina u malenom volumenu."

Kitagawa (74) je profesor sa Sveučilišta u Kyotu, Robson (88) je profesor na Sveučilištu u Melbourneu, a Yaghi (60) na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju.

Robson je podrijetlom Britanac, a Yaghi je podrijetlom iz Jordana.

Trojica laureata podijelit će nagradu od 11 milijuna švedskih kruna (oko milijun eura) koja će im biti uručena 10. prosinca u Stockholmu na dan smrti Alfreda Nobela.

Nagradu za kemiju prošle godine dobili su američki znanstvenici David Baker i John Jumper te Britanac Demis Hassabis za rad na dekodiranju strukture proteina i stvaranju novih, što se može iskoristiti u razvoju lijekova.

