OČITO NISU OČEKIVALI...

Dobitnik Nobela otišao je planinariti, bio nedostupan. Dobitnica prvo odbila poziv...

Foto: Claudio Bresciani/REUTERS

Informacija o Nobelovoj nagradi za medicinu u Švedskoj je objavljena u 11.30, kada je na američkoj zapadnoj obali 2.30, a ondje živi oboje Amerikanaca, dobitnika nagrade

Jedan od dobitnika Nobelove nagrade za medicinu za 2025. godinu u ponedjeljak je isprva bio nedostupan u trenutku kada su ga pokušali obavijestiti o tomu jer je bio na planinarenju, a druga dobitnica odbila je telefonski poziv misleći da se radi o spamu iz Švedske u gluho doba noći. "Dr. Ramsdell uživa u životu i isprva nam je bio nedostupan s obzirom na to da je otišao planinariti", rekao je AFP-u glasnogovornik biotehnološke tvrtke Sonoma Biotherapeutics, čiji je Ramsdell suosnivač.

Nobelov odbor je u ponedjeljak Ramsdellu i njegovim kolegama, Amerikanki Mary E. Brunkow i Japancu Shimonu Sakaguchiju dodijelio nagradu za medicinu za rad na tome kako tijelo kontrolira i regulira imunološki sustav.

Njegovi kolege iz tvrtke smatraju kako znanstvenik očito nije očekivao nagradu te je odlučio otići na planinarenje u zaleđe Idaha, rekao je AFP-u njegov prijatelj i kolega Jeffrey Bluestone, koji nije uspio stupiti s njim u kontakt neposredno nakon velike vijesti. 

Informacija o Nobelovoj nagradi za medicinu u Švedskoj je objavljena u 11.30, kada je na američkoj zapadnoj obali 2.30, a ondje živi oboje Amerikanaca, dobitnika nagrade.

Voditelj laboratorija ipak je uspio kontaktirati Ramsdella navečer, rekla je znanstvenikova glasnogovornica, dodavši da je prekinuo planinarenje i da je požurio kući.

Ni Mary E. Brunkow nije odmah reagirala na poziv. 

"Imamo njihove brojeve telefona, ali vjerojatno su u trenutku kada smo ih nazvali na mobu izmijenili postavke glasnoće, zvuka i vibracija", rekao je Thomas Perlmann, glavni tajnik Odbora za Nobelovu nagradu za medicinu u vrijeme objave.

"Zamolio sam ih da me nazovu čim budu u prilici."

Istraživačica Mary E. Brunkow, koja je zaposlena u neovisnoj istraživačkoj organizaciji, Institutu za sistemsku biologiju u Seattleu, kasnije je kazala kako je jednostavno ignorirala poziv.

"Da, telefon mi je zazvonio. Vidjela sam da je poziv iz Švedske i pomislila da se radi o spamu, pa sam ga isključila i nastavila spavati", rekla je Nobelovoj zakladi.

Znanstvenicu, njezina supruga i njihova psa na kraju su probudili novinari.

