Klađenje protiv Muska postalo ‘posao’: Netko je na kladionici zaradio preko 36.000 dolara

Ljudi su počeli prattiti obećanja koja nudi Elon Musk i kladiti se protiv njih. Odavno znamo da se zadnjih godina može kladiti doslovce na što god, ali ovakav slučaj je vrlo zanimljiv. Ukratko, logika ljudi koji zarađuju na Muskovim neispunjenim obećanjima je da ‘ako Musk kaže da će nešto biti brzo, vjerojatno neće’. Futurism i Yahoo Finance pišu da se Bensoussan kladio na više tržišta vezanih uz Muska i Teslu, i da mu se to isplatilo jer je Musk više puta promašio vlastite rokove. Prema tim tekstovima, radi se o 12 oklada na različite tvrdnje i najave, s ukupnom zaradom većom od 36.000 dolara.

Kao primjer navodi se oklada od oko 10.000 dolara da Musk neće ostvariti prijetnju o osnivanju nove političke stranke nakon sukoba s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što mu je navodno donijelo oko 10% povrata. Drugi veliki primjer je oklada protiv Muskove najave da će Tesla do kraja 2025. lansirati ‘unsupervised’ verziju svog ‘Full Self-Driving’ softvera. Bensoussan se, prema prenesenim izjavama, oslanja na to da Musk često ‘stisne rok’ u javnosti, iako se stvari u praksi razvlače.

Tekstovi koji prenose priču spominju i širi trend: prediction marketi su eksplodirali po popularnosti, pogotovo oko politike i velikih javnih obećanja, a uz to ih prate i kontroverze oko mogućih manipulacija i insider tradinga. Washington Post je nedavno pisao o rastu tih platformi i milijunima dolara koji se vrte na okladama vezanim uz velike političke i društvene događaje, uključujući i platforme poput Kalshija i Polymarketa.

Poanta ove vijesti nije da su marketi ‘nepogrešivi’, nego da se Muskova reputacija preoptimističnih rokova pretvorila u nešto što ljudi pokušavaju monetizirati. I da, ‘zarada od 36.000 dolara’ ne odnosi se na jednu okladu, nego na više njih kroz vrijeme, što je i razlog zašto se brojke u tekstovima na prvu mogu činiti kontradiktorne.