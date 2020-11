Rimac ga je provozao: 'Klinaci dolaze na biciklima, voze se oko firme, a Ante je tu svaki dan...'

Mate Rimac objavio je na Facebooku kako je malog Antu provozao u Conceptu One i kako planira da na novom kampusu svi imaju mogućnost dolaziti gledati aute

<p>Ante, dječak iz Svete Nedjelje, dobio je priliku provozati se u Conceptu One <strong>Mate Rimca, </strong>a video se proširio društvenim mrežama.</p><p>Mate Rimac objavio je na Facebooku da Ante skoro svaki dan na biciklu dolazi u tvrtku Rimac Automobili. I nije jedini. Rimac kaže da veći broj djece redovito posjećuje prostore tvrtke.</p><p>- Voze se oko firme, čak ulaze u pogone/urede i slobodno šetaju, gledaju aute i pričaju sa zaposlenicima</p><p>Rimac ga je stoga prošlog ljeta odlučio provozati u proslavljenom električnom autu.</p><p> - Najveća želja mu je bila da dobije đir u Concept One pa sam mu ispunio tu želju, kao i mnogim drugim klincima u okolici - napisao je Rimac. Tako je nastala desetak minuta dugačka snimka u kojoj Ante i Mate isprobavaju Concept One.</p><p>Dječak je bio oduševljen, ali i dobro upućen u funkcioniranje Rimčevog vozila.</p><p>Rimac je snimku podijelio na Facebooku, usput objasnivši kako mu je drago što djeca pokazuju interes za ono što se događa u njegovim pogonima.</p><p>Također je istaknuo da zbog nekih problema koje su imali trenutno ne dopuštaju pristup poslovnim prostorima, ali to će se promijeniti kada bude završen novi kampus tvrtke Rimac Automobili.</p><p>- Campus je od početka tako koncipiran da bilo tko može doći do firme i ući u određene prostore, ali da postoji jasna granica od koje mogu samo zaposlenici dalje (npr. u urede) – ta ideja je ugrađena od prvog koncepta pa je tako i oprema projektirana.</p><p>To, na žalost, nije moguće u postojećim prostorima pa će klinci, do Campusa, na žalost morati gledati preko ograde. Svi se nadamo da će se Campus brzo realizirati i da će se stvoriti neki sasvim novi oblik interakcije između neke firme i posjetitelja - objavio je Mate Rimac na Facebooku.</p>