Ključ u aluminijskoj foliji bi mogao zaštititi auto od krađe

Vlasnici automobila trebali bi zamotati ključeve u komadić aluminijske folije, jer će na taj način onemogućiti lopovima da im ukradu auto, tvrdi sigurnosni stručnjak.

U relativno novoj metodi krađe, kolokvijalno nazvanoj 'relej krađa' kriminalci se koriste relejnim uređajima koji mogu očitati signale ključeva automobila. I to iz pristojne udaljenosti, pa je tako dovoljno da kradljvci stoje ispred kuće i uspiju očitati signal s kojim mogu ući u vozilo.

Međutim, takvi pokušaji krađe mogu se spriječiti na vrlo jednostavan način - stvaranjem Faradayevog kaveza koji onemogućava praćenje elektromagnetskih signala - a aluminijska folija radi upravo to.

Wrap your car key fob in TINFOIL to stop thieves unlocking your vehicle, warn security experts https://t.co/gSqqTtgYhc