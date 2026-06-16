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Koenigsegg Jesko Absolut oborio rekord: Pogledajte kako juri nevjerojatno brzi benzinac

Piše Autostart,
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Koenigsegg Jesko Absolut oborio rekord: Pogledajte kako juri nevjerojatno brzi benzinac
Foto: Koenigsegg

Christian von Koenigsegg već najavljuje da bi još ekstremnije rezultate mogla postići Gemera, iako je riječ o četverosjedu

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Koenigsegg je ponovno upisao svoje ime među najbrže serijske automobile svijeta, ali ovaj put treba vrlo precizno objasniti o kakvom se rekordu radi. Jesko Absolut je na Koenigseggovu aerodromu u Ängelholmu u Švedskoj postao prvi serijski automobil koji je na klasičnoj dionici od 402 metra, odnosno četvrt milje, postigao brzinu veću od od 300 km/h. Tvornički testni vozač Markus Lundh na kraju četvrt milje jurio je 305,39 km/h, a vožnju je nastavio do pola milje, gdje je automobil dosegnuo 373,87 km/h.

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