Christian von Koenigsegg već najavljuje da bi još ekstremnije rezultate mogla postići Gemera, iako je riječ o četverosjedu
REKORDER
Koenigsegg Jesko Absolut oborio rekord: Pogledajte kako juri nevjerojatno brzi benzinac
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Koenigsegg je ponovno upisao svoje ime među najbrže serijske automobile svijeta, ali ovaj put treba vrlo precizno objasniti o kakvom se rekordu radi. Jesko Absolut je na Koenigseggovu aerodromu u Ängelholmu u Švedskoj postao prvi serijski automobil koji je na klasičnoj dionici od 402 metra, odnosno četvrt milje, postigao brzinu veću od od 300 km/h. Tvornički testni vozač Markus Lundh na kraju četvrt milje jurio je 305,39 km/h, a vožnju je nastavio do pola milje, gdje je automobil dosegnuo 373,87 km/h.
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