Nije tu samo AI: Pogledajte koje skrivene promjene donosi iOS27

Iako su najave Appleove nove Siri umjetne inteligencije i sustava Apple Intelligence dominirale pozornicom na ovogodišnjoj WWDC konferenciji, tehnološki div je u novi iOS 27 potiho upakirao i brojne nadogradnje svojih svakodnevnih aplikacija i usluga. Mnoge od tih promjena, premda manje razvikane, značajno će poboljšati korisničko iskustvo. Novi operativni sustav, nasljednik iOS-a 26, već je dostupan razvojnim programerima, javna beta verzija stiže u srpnju, dok se konačno izdanje za sve korisnike očekuje u rujnu. Od pametnijeg dijeljenja računa u Novčaniku do novih načina dijeljenja lokacije i poboljšanih Apple Karata, ovo su najvažnije nove značajke na koje treba obratiti pozornost.

Apple Karte postaju ozbiljan konkurent

Apple je predstavio značajno poboljšanje za "Flyover", funkciju koja pruža impresivne 3D prikaze gradova i znamenitosti. Značajka je osvježena detaljnijim vizualima i glađom navigacijom, čineći virtualno istraživanje gradova ugodnijim iskustvom.

Tvrtka je također lansirala "Lokalne liste", novi način na koji korisnici mogu otkrivati i spremati preporuke za restorane, atrakcije i druga mjesta unutar Karata prateći što je trenutno popularno. Ovo se čini kao izravan pokušaj Applea da privuče korisnike koji za lokalna istraživanja koriste aplikacije trećih strana, poput sveprisutnih Google Karata ili čak društvenih mreža kao što su Instagram i TikTok.

Foto: Apple

Veća kontrola nad dijeljenjem lokacije u aplikaciji Pronađi moje

Aplikacija Pronađi moje (Find My) postaje fleksibilnija s novim kontrolama za dijeljenje lokacije. Počevši od ove jeseni, korisnici će moći dijeliti svoju lokaciju na prilagođeno vremensko razdoblje, bilo da se radi o nekoliko minuta, više sati, nekoliko dana ili do određenog datuma i vremena.

Apple također dodaje mogućnost privremenog pauziranja dijeljenja lokacije s pojedinačnim kontaktima do kraja dana. Ove promjene osmišljene su za različite situacije, poput čuvanja tajne o rođendanskoj zabavi iznenađenja ili za sastanke na kojima nije potrebno dijeliti lokaciju u stvarnom vremenu.

Novčanik postaje pametniji i svestraniji

Aplikacija Apple Novčanik (Wallet) dobiva značajna poboljšanja koja će olakšati svakodnevne financijske interakcije.

Automatsko dijeljenje računa

Jedan od najistaknutijih dodataka omogućuje korisnicima skeniranje računa kamerom iPhonea i automatsko dijeljenje troškova s prijateljima koristeći Apple Cash. Pokretana sustavom Apple Intelligence, ova funkcija može identificirati pojedinačne stavke na računu, izračunati udio svake osobe u porezu i napojnicama te olakšati povrat novca izravno putem Poruka ili Novčanika. Važno je napomenuti da će značajke koje se oslanjaju na Apple Intelligence zahtijevati noviji hardver, točnije čip A17 Pro ili noviji, koji se nalazi u iPhoneu 15 Pro i kasnijim modelima.

Digitalizacija kartica i napredniji hotelski ključevi

Novčanik također dobiva podršku za digitalizaciju fizičkih članskih i loyalty kartica. Korisnici mogu jednostavno usmjeriti kameru iPhonea na crtični kod ili skenirati digitalnu karticu kako bi je spremili izravno u Novčanik. Podrška se proširuje i na Apple Watch, pa se propusnice mogu čak prikvačiti na Smart Stack za brži pristup.

Putnici će profitirati od obnovljenog iskustva s hotelskim ključevima. Osim otključavanja soba i sadržaja iPhoneom ili Apple Watchom, gosti u hotelima koji sudjeluju u programu moći će pristupiti detaljima putovanja, rasporedu aktivnosti, informacijama o uslugama i ažuriranjima u stvarnom vremenu izravno unutar Novčanika.

Poboljšanja za Apple Pay i Apple Music

Apple Pay dobiva redizajnirano iskustvo plaćanja na internetu i u aplikacijama. Korisnici će moći lakše prelaziti između platnih kartica dok pregledavaju informacije poput stanja nagradnih bodova, stanja na debitnim računima i dostupnih opcija za odgođeno plaćanje.

Za trgovce, Apple proširuje funkciju "Tap to Pay" na iPhoneu novom značajkom nazvanom "Tap to Share". Kupci se mogu povezati s trgovcima koji sudjeluju u programu jednostavnim dodirom kako bi sigurno podijelili informacije poput loyalty računa, adresa za dostavu i kontakt podataka.

U aplikaciji Apple Music, proširena je značajka "Prijevod stihova" s podrškom za sedam dodatnih jezičnih parova, uključujući prijevode na engleski za pjesme na francuskom, njemačkom, talijanskom, korejskom, španjolskom i japanskom. Funkcija "Izgovor stihova" sada će pomagati korisnicima da pjevaju uz pjesme na jezicima koje možda ne govore prikazivanjem fonetski prevedenih stihova.

Foto: Apple

Nadogradnje za podcaste i dijeljene albume

Ljubitelji podcasta dobivaju nekoliko dobrodošlih nadogradnji. Nova značajka "pretraživanje unutar emisije" omogućuje korisnicima pretraživanje izravno kroz epizode određenog podcasta na iPhoneu, iPadu, Macu, Apple Vision Prou i na webu. Apple također donosi video podcaste na Mac i Apple TV, odražavajući rastuću popularnost video formata u svijetu podcastinga.

Usluga iCloud Shared Albums uvodi dijeljenje fotografija u punoj rezoluciji, podršku za dodatne vrste datoteka, emoji reakcije i poboljšane feedove aktivnosti. Osim toga, novi privremeni albumi osmišljeni su za kratkoročne projekte i događaje, omogućujući grupama suradnju bez trajnog zauzimanja iCloud prostora. Značajno je da će i osobe bez Apple uređaja moći dodavati fotografije putem weba.

*uz korištenje AI-ja