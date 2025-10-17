Komet Lemmon juri prema Zemlji. Ovo vam je vjerojatno zadnja šansa da ga vidite

Ljubitelji noćnog neba imaju rijetku priliku svjedočiti nebeskom spektaklu koji se neće ponoviti više od tisuću godina. Komet C/2025 A6 (Lemmon), ledeni putnik iz dalekih krajeva Sunčevog sustava, približava se Zemlji i Suncu, a u narednim danima postat će dovoljno sjajan da ga se može vidjeti i golim okom. Nakon pet godina čekanja od blistavog kometa NEOWISE, sjeverna hemisfera ponovno ima priliku uživati u prizoru kozmičkog posjetitelja.

Neočekivano otkriće i iznenađujući sjaj

Priča o kometu Lemmon započela je 3. siječnja 2025. godine, kada su astronomi u sklopu programa Mount Lemmon Survey u Arizoni uočili slabašnu točku na nebu. U početku se objekt, s prividnom magnitudom od samo 21.5, činio kao nezanimljiv asteroid, oko 600.000 puta tamniji od najsjajnije zvijezde. Međutim, kako se približavao Suncu, otkrio je svoju pravu prirodu.

Razvio je plinoviti omotač i rep, potvrđujući da se radi o kometu. Prvotne procjene predviđale su da će dosegnuti maksimalnu magnitudu od oko 10, što bi ga činilo vidljivim samo uz pomoć teleskopa. No, kometi su, poput mačaka, notorno nepredvidivi. Lemmon je iznenadio znanstvenike i njegov sjaj je drastično porastao.

Najnovije procjene govore da bi mogao dosegnuti magnitudu između 3.5 i 4.4, što ga čini stotinama puta sjajnijim od očekivanog i stavlja ga u rang objekata vidljivih golim okom s lokacija s niskim svjetlosnim zagađenjem.

Kada i gdje gledati?

Kako biste maksimalno iskoristili ovu jedinstvenu priliku, važno je znati kada i gdje usmjeriti pogled. Komet je već sada vidljiv dvogledom i manjim teleskopima, a uskoro će postati prava poslastica za sve promatrače.

Ključni datumi

21. listopada:** Komet će biti najbliže Zemlji, na udaljenosti od oko 90 milijuna kilometara. Ovo je idealna noć za promatranje jer se poklapa s Mlađakom, što znači da Mjesečeva svjetlost neće ometati pogled. Očekuje se da će tada komet biti najsjajniji.

8. studenog:** Komet dostiže perihel, svoju najbližu točku Suncu. Iako će tada možda biti na vrhuncu sjaja, njegova blizina Suncu može otežati promatranje.

Savjeti za promatranje

Najbolje vrijeme za promatranje je otprilike 90 minuta prije izlaska Sunca (gledajući prema sjeveroistoku) ili 90 minuta nakon zalaska Sunca (gledajući prema sjeverozapadu).

Pronađite lokaciju s što manje gradske rasvjete i s čistim horizontom, bez visokih zgrada ili drveća.

Za lakšu orijentaciju, koristite poznata zviježđa. Komet se trenutno kreće kroz zviježđe Lovačkih pasa (Canes Venatici) u blizini Velikog medvjeda (Ursa Major), jednog od najprepoznatljivijih uzoraka na nebu. Aplikacije poput [Stellariuma](https://stellarium.org/) mogu vam precizno pokazati njegov položaj u stvarnom vremenu.

Iako bi mogao biti vidljiv golim okom kao magličasta mrlja, dvogled (poput modela 7x50 ili 10x50) ili manji teleskop otkrit će puno više detalja – sjajnu komu zelenkaste boje i možda čak dva odvojena repa: prašnati i ionski.

Kozmički putnik iz Oortovog oblaka

Kometi poput Lemmona su drevne vremenske kapsule. Sastoje se od leda, smrznutih plinova, stijena i prašine, ostataka iz vremena formiranja našeg Sunčevog sustava prije 4.6 milijardi godina. Njegov dom je zagonetni Oortov oblak, golemi sferični oblak ledenih tijela koji okružuje Sunčev sustav na ogromnoj udaljenosti.

Kako se komet približava Suncu, toplina uzrokuje isparavanje leda i oslobađanje plinova, stvarajući atmosferu oko jezgre zvanu koma. Sunčev vjetar i zračenje zatim "otpuhuju" materijal iz kome, formirajući karakterističan rep koji je uvijek usmjeren suprotno od Sunca.

Zelenkasti sjaj kome kometa Lemmon potječe od dvoatomskog ugljika (C2) koji fluorescira pod utjecajem sunčevog zračenja.

Prilika koja se pruža jednom u 40 generacija

Ono što ovaj događaj čini doista posebnim jest orbitalni period kometa.

Procjenjuje se da je njegov trenutni dolazak trajao oko 1350 godina. Međutim, gravitacijski utjecaj Sunca tijekom ovog prolaska promijenit će mu putanju i skratiti buduću orbitu na otprilike 1150 godina. To znači da će se, nakon što nestane s našeg neba u studenom, komet Lemmon vratiti u blizinu Zemlje tek oko 3175. godine.

Stoga, odvojite trenutak u nadolazećim vedrim večerima ili jutrima. Izađite van, udaljite se od gradskih svjetala i podignite pogled. Prizor kometa koji juri svemirom brzinom većom od 200.000 km/h podsjetnik je na veličinu i dinamiku svemira čiji smo i mi dio. Ovo je vaša jedina prilika da vidite C/2025 A6 (Lemmon) – ne propustite je.

