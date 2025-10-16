SENZACIONALNO Jedan bubreg za sve! Otkrili SU kako 'brisati' krvne grupe, rezultati su čudo!

Nakon više od desetljeća predanog rada, međunarodni tim znanstvenika na pragu je revolucionarnog otkrića koje bi moglo iz temelja promijeniti svijet transplantacijske medicine. Razvili su metodu kojom se bubrezi donora mogu pretvoriti u "univerzalne" organe, kompatibilne s bilo kojom krvnom grupom primatelja. Ovaj bi napredak mogao drastično skratiti liste čekanja i spasiti tisuće života godišnje, piše Science Alert.

Kako funkcionira "brisanje" krvne grupe?

Problem nekompatibilnosti krvnih grupa predstavlja jednu od najvećih prepreka u transplantaciji organa. Naše krvne grupe (A, B, AB i O) određene su specifičnim molekulama šećera, poznatim kao antigeni, koje se nalaze na površini crvenih krvnih stanica, ali i na stijenkama krvnih žila unutar organa. Ako pacijent s krvnom grupom O primi bubreg od donora s krvnom grupom A, njegov imunološki sustav prepoznat će A-antigene kao strano tijelo i pokrenuti snažan napad koji može uništiti organ u roku od nekoliko minuta.

Znanstvenici sa Sveučilišta Britanske Kolumbije u Kanadi, u suradnji s partnerima u Kini, otkrili su rješenje za ovaj problem. Identificirali su i razvili posebne enzime koji djeluju kao "molekularne škare".

Kada se organ izvan tijela ispire otopinom koja sadrži ove enzime, oni precizno odsijecaju antigene A ili B s krvnih žila. Time se organ učinkovito pretvara u krvnu grupu O, koja nema te antigene i stoga je univerzalno kompatibilna.

"To je kao da s automobila uklonite crvenu boju i otkrijete neutralni temeljni premaz", slikovito je objasnio dr. Stephen Withers, biokemičar s UBC-a i jedan od voditelja istraživanja.

"Jednom kada je to učinjeno, imunološki sustav više ne vidi organ kao stran."

Prvi test na čovjeku

Nakon uspješnih testova na krvi i organima izvan tijela, tim je proveo ključni eksperiment. Uz pristanak obitelji, bubreg donora krvne grupe A (a u kasnijem istraživanju i bubreg grupe B) tretiran je enzimima i potom transplantiran u tijelo moždano mrtvog primatelja s krvnom grupom O.

Ovaj model omogućio je znanstvenicima da po prvi put promatraju reakciju ljudskog imunološkog sustava u sigurnom okruženju.

Rezultati, objavljeni u prestižnom časopisu *Nature Biomedical Engineering*, bili su izvanredni. Tretirani bubreg je funkcionirao normalno prva dva dana, bez znakova hiperakutnog odbacivanja koje se inače događa kod nekompatibilne transplantacije.

Trećeg dana, neki od antigena su se počeli ponovno pojavljivati, što je izazvalo blagu imunološku reakciju. Međutim, ta je reakcija bila znatno slabija od očekivane, a pojavili su se i znakovi da tijelo pokušava tolerirati novi organ.

"Ovo je prvi put da smo vidjeli kako se cijeli proces odvija u ljudskom modelu", izjavio je dr. Withers.

"Pruža nam neprocjenjiv uvid u to kako poboljšati dugoročne ishode."

Što ovo znači za budućnost transplantacije?

Ovaj pristup mijenja paradigmu liječenja. Trenutne metode za prevladavanje nekompatibilnosti krvnih grupa fokusiraju se na primatelja, zahtijevajući višednevne intenzivne i rizične tretmane za suzbijanje njegovog imunološkog sustava. Takvi postupci su skupi i primjenjivi samo kod živih donora.

Nova tehnologija, međutim, mijenja sam organ, a ne pacijenta. To znači da bi se transplantacije mogle izvoditi brže, s manje komplikacija i, što je najvažnije, po prvi put bi se mogli koristiti organi preminulih donora koji su do sada bili nekompatibilni.

Najveću korist od ovoga imat će pacijenti s krvnom grupom O. Oni čine više od polovice svih ljudi na listama čekanja, a mogu primiti bubreg samo od donora iste krvne grupe.

Budući da su O organi univerzalni, često se daju pacijentima drugih krvnih grupa, zbog čega osobe s grupom O čekaju na transplantaciju dvije do četiri godine duže od ostalih.

Iako su pred znanstvenicima još brojni izazovi, poput sprječavanja ponovnog pojavljivanja antigena, ovaj proboj predstavlja zraku nade za tisuće pacijenata.

"Ovo je primjer kako godine temeljne znanosti konačno dolaze do skrbi za pacijente", zaključio je dr. Withers.

"Vidjeti kako se naša otkrića približavaju stvarnom utjecaju ono je što nas tjera naprijed."

