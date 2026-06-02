Kompaktniji Redmi Pad 2 stiže s 2K ekranom i velikom baterijom

Xiaomi je predstavio novu seriju tableta REDMI Pad 2 9.7, kompaktnu verziju postojeće REDMI Pad 2 linije. Novi modeli donose veći zaslon, bateriju većeg kapaciteta, poboljšane performanse i tanji dizajn u odnosu na prethodnu generaciju. REDMI Pad 2 9.7 opremljen je 9,7-inčnim zaslonom 2K rezolucije s podrškom za brzinu osvježavanja do 120 Hz. Zaslon podržava širok raspon boja, a uređaj posjeduje tri TÜV Rheinland certifikata za zaštitu očiju. Maksimalna svjetlina doseže 600 nita u vanjskom načinu rada.

Tablet koristi bateriju kapaciteta 7600 mAh, za koju navode da omogućuje do 1,7 dana korištenja. Za rad je zadužen mobilni procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2, izrađen u 6-nanometarskom proizvodnom procesu, s osam jezgri i taktom do 2,9 GHz.

REDMI Pad 2 9.7 dolazi s operativnim sustavom Xiaomi HyperOS 3. Među značajkama su osvježeno korisničko sučelje, zajednički međuspremnik za prijenos sadržaja između Xiaomi pametnih telefona i tableta te funkcija Circle to Search by Google.

Kućište uređaja izrađeno je u metalnom unibody dizajnu, a tablet je dostupan u bojama Graphite Gray i Silver. Debljina uređaja iznosi 7,4 milimetra. Prema navodima proizvođača, uređaj je prošao više od 40 testova izdržljivosti.

REDMI Pad 2 9.7 dostupan je u konfiguracijama s 4 GB radne memorije i 64 GB odnosno 128 GB interne pohrane. Preporučene maloprodajne cijene iznose 179 eura za model 4 GB + 64 GB te 199 eura za model 4 GB + 128 GB.

U promotivnom razdoblju od 28. svibnja do 30. lipnja 2026. godine modeli će biti dostupni po cijenama od 159 eura za verziju 4 GB + 64 GB te 179 eura za verziju 4 GB + 128 GB.