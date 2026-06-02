DOBIO NIZ POBOLJŠANJA

Kompaktniji Redmi Pad 2 stiže s 2K ekranom i velikom baterijom

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Xiaomi

Tablet koristi bateriju kapaciteta 7600 mAh, za koju navode da omogućuje do 1,7 dana korištenja. Za rad je zadužen mobilni procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2,

Xiaomi je predstavio novu seriju tableta REDMI Pad 2 9.7, kompaktnu verziju postojeće REDMI Pad 2 linije. Novi modeli donose veći zaslon, bateriju većeg kapaciteta, poboljšane performanse i tanji dizajn u odnosu na prethodnu generaciju. REDMI Pad 2 9.7 opremljen je 9,7-inčnim zaslonom 2K rezolucije s podrškom za brzinu osvježavanja do 120 Hz. Zaslon podržava širok raspon boja, a uređaj posjeduje tri TÜV Rheinland certifikata za zaštitu očiju. Maksimalna svjetlina doseže 600 nita u vanjskom načinu rada.

Foto: Xiaomi

Tablet koristi bateriju kapaciteta 7600 mAh, za koju navode da omogućuje do 1,7 dana korištenja. Za rad je zadužen mobilni procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2, izrađen u 6-nanometarskom proizvodnom procesu, s osam jezgri i taktom do 2,9 GHz.

REDMI Pad 2 9.7 dolazi s operativnim sustavom Xiaomi HyperOS 3. Među značajkama su osvježeno korisničko sučelje, zajednički međuspremnik za prijenos sadržaja između Xiaomi pametnih telefona i tableta te funkcija Circle to Search by Google.

Kućište uređaja izrađeno je u metalnom unibody dizajnu, a tablet je dostupan u bojama Graphite Gray i Silver. Debljina uređaja iznosi 7,4 milimetra. Prema navodima proizvođača, uređaj je prošao više od 40 testova izdržljivosti.

Foto: Xiaomi

REDMI Pad 2 9.7 dostupan je u konfiguracijama s 4 GB radne memorije i 64 GB odnosno 128 GB interne pohrane. Preporučene maloprodajne cijene iznose 179 eura za model 4 GB + 64 GB te 199 eura za model 4 GB + 128 GB.

U promotivnom razdoblju od 28. svibnja do 30. lipnja 2026. godine modeli će biti dostupni po cijenama od 159 eura za verziju 4 GB + 64 GB te 179 eura za verziju 4 GB + 128 GB.

