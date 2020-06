Kompanije počele bojkotirati Facebook: Mark, izdrži!

Brojne američke kompanije prestale su plaćati oglase na društvenim mrežama jer platforme promiču nasilje, govor mržnje i ne štite svoje korisnike

<p><strong>Facebook</strong> je najpoznatija i najmoćnija društvena mreža svijeta, no bez obzira na to, iz tvrtke šire toksične i štetne prakse svugdje po svijetu, a oglase serviraju uz ekstremističke sadržaje, lažne vijesti i dezinformacije. </p><p>Upravo zato su brojne američke kompanije prestale plaćati svoje oglase na toj društvenoj mreži kako bi poduprle kampanju u kojoj ljudi traže da spriječe govor mržnje na svojim platformama. Kampanja se zove <strong>“Stop Hate for Profit”</strong> i u srijedu ju je pokrenulo nekoliko američkih građanskih organizacija nakon tragične smrti Afroamerikanca <strong>Georga Floyda</strong>. </p><p>Inicijatori kampanje poručili su kako profiti nikad neće biti vrijedni promocije mržnje, netolerancije, rasizma, antisemitizma i nasilja. Među kompanijama koje su povukle novac s Facebooka su Unilever, Verizon, The North Face, Ben & Jerry’s, Rakuten Viber i brojne druge. </p><p>Inače, oni pojedinačno u svoje marketinške kampanje na Facebooku godišnje ulože i oko 60 milijuna dolara pa je svaka obustava težak udarac za tog online giganta. Osim spomenutih tvrtki sve više i više kompanija pridružuje se kampanji pa su iz Coca Cole najavili obustavu oglašavanja od 1. srpnja, koja će trajati barem 30 dana, a zanimljivo je da će bojkotirati oglašavanje i na svim drugim društvenim mrežama, pa će zbog toga “stradati” financije <strong>YouTubea</strong>, <strong>Twittera</strong> i drugih platformi. </p><p>Kampanjom se podsjetilo na niz problema, kao što je zlouporaba podataka korisnika u kojima Facebook nije uspio zaštititi korisnike te promicanje nasilja, totalitarnih režima i govora mržnje.</p><p>- Facebook je prekršio sve granice zaštite korisničkih podataka i neuspješno sankcionirao poruke koje pozivaju na nasilje - rekli su iz Rakuten Vibera, koji su među prvima najavili prekid poslovnih odnosa. </p><p>Zuckerberg je ubrzo osjetio reputacijsku štetu koja mu je vrlo brzo “dogorjela do noktiju”. Iz Facebooka su priznali kako postoji “manjak povjerenja” pa su iz tvrtke priopćili da su pozvali 200-tinjak kompanija kako bi radili na poboljšanju povjerenja. </p><p>Facebook je uklonio i političke oglase Trumpove kampanje u kojima su se koristili nacistički simboli, a pokrenuli su i “Informacijski centar za glasanje” kako bi Amerikancima olakšali proces glasovanja na skorašnjim izborima.</p>