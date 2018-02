'Kontrolirajte svoju publiku, a ne da to za vas radi Facebook'

Peter Corbett poznato je ime u marketinškoj industriji s bogatim iskustvom u području tehnoloških inovacija. Surađivao je s vodećim svjetskim brendovima i osmislio globalno zapažene kampanje. Vlasnik je 20 'Lavova' iz Cannesa i osnivač digitalne agencije iStrategyLabs.

U svojem predavanju na Digital Takeoveru dat će nam detaljno objašnjenje pristupa korisničkom iskustvu na društvenim mrežama s ciljem povećanja engagementa - od “hakiranja” fizičkih objekata i prepreka pa do implementacije zadnjih novosti iz mobilnog svijeta u stvarni svijet.

Otkud je proizašao vaš interes za društvene medije, marketing i digital? Kako je nastao iStrategyLabs?

Da budem iskren, sve je bilo slučajno. Dok sam bio dijete i kasnije u studentskim danima uvijek su me zanimale kreativne ideje pa sam tijekom studija pokrenuo tvrtku za proizvodnju zabavnih sadržaja, a zahvaljujući tome naučio sam sve o snazi marketinga usmenom predajom. Nakon što sam diplomirao i postao TV producent u New Yorku, gdje sam također učio kako proizvoditi kvalitetan sadržaj, prirodan korak naprijed bio je temeljito proučavanje marketinga društvenih medija početkom 2000-ih, u vrijeme kad je to postajalo sve popularnije.

iStrategyLabs nastao je u trenutku kad sam dobio otkaz u agenciji za oglašavanje, a nisam htio tražiti neki drugi posao. Osjećao sam da mogu pronaći svoje klijente i izgraditi tvrtku koja će biti usredotočena na sjecište online i offline svijeta. Ono što je započelo u mojem stanu prije deset godina izraslo je u tim od gotovo 90 ljudi, a 2016. godine tvrtku je kupilo društvo uvršteno na burzu, što nam je omogućilo da radimo na nagrađivanim kampanjama za 30 tvrtki s popisa Fortune 500.

Što kad netko ima poslovnu ideju i želi postati poduzetnik, ali nije spreman riskirati jer smatra da nema ljude, financijska sredstva i dovoljno znanja? Od mladih se ljudi danas često traži da budu kreativni, dobri komunikatori, da imaju smisla za dizajn i da jako dobro poznaju nove tehnologije. Trebaju li biti uporni oko onoga što su zamislili pa će tako naći ljude i sredstva koji će im pomoći u ostvarivanju ideja ili bi trebali odustati i usmjeriti snage na neke druge projekte? Drugim riječima, koliko su važni talent i strast, a koliko znanja i vještine?

Uh – teško pitanje. Mogao bih napisati knjigu! Ali, ipak, reći ću vam ukratko što mislim o tome.

Prvo, ako niste spremni riskirati, to je sasvim u redu. Nemojte. Trebali biste se pouzdati u svoju prosudbu. U tom biste se slučaju trebali usredotočiti na razvoj znanja i štednju/prikupljanje novca koji vam je potreban kako biste mogli nešto započeti. Što se tiče važnosti talenta, strasti i vještina, rekao bih da talent nadilazi sve. Možete imati urođeni talent, a možete i razvijati svoje talente/vještine. Mislim da je strast znatno precijenjena. Ona je zapravo samo gorivo za ono što je najvažnije u ovoj kombinaciji, a to je velika količina rada. Ako ste strastveni u pogledu nečega, tada vam je mnogo lakše raditi prekovremeno tijekom godina i godina kako biste ostvarili svoj cilj stvaranja nečega iz ničega.

Smatrate li da je jačanjem društvenih mreža i digitalnog marketinga postalo važnije nego ikad osobno brendiranje glavnih izvršnih direktora, vlasnika poduzeća, kreativnih direktora i drugih čelnih ljudi kompanija?

Moje se mišljenje o tome mijenjalo tijekom vremena. Nekad sam smatrao da je to bez sumnje nužno za sve one na vodećim položajima – ali sada ne mislim tako. Mislim da postoje određeni ljudi i industrije za koje to uopće nije važno, kod kojih se uspjeh stvara u izravnim ljudskim odnosima u stvarnom svijetu i temelji na ugledu. Ipak, uvjeren sam da je prisutnost na internetu (tj. osobni brand) općenito korisna, ali ne i obvezna. Osoba sama određuje koliko će ulagati u to.

Koje su ključne stvari u daljnjem razvoju budućnosti e-commercea? Hoće li rastom sektora internetske trgovine rasti i potreba za usavršavanjem Customer Experience Managementa? Koji je vaš savjet za vlasnike manjih, specijaliziranih web-shopova?

E-trgovina je naširoko prihvaćena, brzo raste i vrlo je uzbudljiva! To je dovelo do nezaustavljivog rasta potražnje za ljudima koji znaju razvijati strategije, osmišljavati i stvarati rješenja koja dovode do vrhunskog korisničkog iskustva. Manjim specijaliziranim web-shopovima savjetovao bih da, ako su već u svijetu e-trgovine (možda već izrađuju prilagođene stranice na platformi Shopify Plus), da se zaista usredotoče na to stvarajući usluge oko svoje ponude. To će im omogućiti da osiguraju udio proračuna klijenata – i da im pruže mogućnost da imaju jedinstveno mjesto za sve ono što im treba u e-trgovini.

Amazon je još prošle godine najavio otvaranje prve trgovine bez blagajni i redova i ove godine su to proveli u djelo. Trgovina uz pomoć senzora i umjetne inteligencije prati što uzimate i sve to vam automatski naplati pri izlazu. Smatrate li da će i druge trgovine u budućnosti primijeniti ovakav način prodaje i što s onima kojima je takvo ulaganje za sada prevelika investicija?

Trgovine u SAD-u i u cijelom svijetu već imaju samoposlužne blagajne, što zamjenjuje potrebu za ljudima na blagajnama. Amazonov pristup zasigurno predstavlja sljedeći korak. Mislim da ćemo se u budućnosti pitati zašto su ikad radili ljudi na blagajni i da će nam biti drago što možemo jednostavno i brzo odraditi cijeli postupak automatski. A u pogledu trgovina koje ne mogu uložiti u to – mislim da će sve biti u redu dok god budu imali izvrstan proizvod koji nije dostupan drugdje.

Kada određeni brend pristupa svojoj publici – kupcima ili klijentima – o kojim ljudskim osobinama mora voditi računa?

Treba uzeti nekoliko stvari u obzir: za čim određena osoba žudi? Je li to: Seks? Ljubav? Novac? Razumijevanje na duhovnoj razini? Prihvaćenost? Usto, treba razmotriti što je to u vašem proizvodu ili vašoj usluzi što joj može pružiti ono što ona zaista želi. Ako uspijete to uskladiti, imat ćete vrlo uspješnu kampanju.

Kada govorimo o promociji proizvoda ili brenda, možete li nam dati po vama dobar primjer kampanje koja odlično povezuje online i offline?

Naravno! Evo, pogledajte studiju slučaja Mr. Robot na stranici iStrategyLabs agencije. Mr. Robot je distopijska dramska TV serija koja se prikazuje na kanalu USA Network, a koja prati tajnu skupinu hakera poznatu pod nazivom fsociety. Početkom 2015. matična tvrtka navedene mreže, NBCUniversal, postavila je izazov pred nas: trebali smo stvoriti jedinstven i zanimljiv niz promotivnih kampanja za tu seriju.

Budući da u tom trenutku publici nisu bile otkrivene gotovo nikakve informacije o seriji, iskoristili smo tu tajnovitost i stvorili taktički lukav potez gerila marketinga na SXSW-u. Ne samo da je publici bila predstavljena serija, već je usput i promovirano prikazivanje pilot-epizoda na SXSW-u, što je u konačnici dovelo do sveopćeg oduševljenja i golemog interesa za seriju.

No, to je bio samo početak. Tijekom narednih nekoliko tjedana izradili smo jedinstvenu kampanju koja se prenosila uživo za linearno objavljivanje prve sezone serije. NBCUniversal je bio zaista impresioniran rezultatima pa su nam se ponovno obratili 2016. kako bismo promovirali drugu sezonu serije. Kampanja svake sezone obuhvaćala je digitalni i fizički spektar, što je dovelo do sveobuhvatnog iskustva gledatelja koje je premašilo očekivanja.

Iz Facebooka su najavili promjene u algoritmu koje će zasigurno utjecati na brendove koji su veliki dio svoje komunikacije i promocije usmjerili na tu platformu. Koji je vaš savjet za prilagodbu tim promjenama? Prema vašoj ocjeni, tko će se lakše prilagoditi promjenama – veći ili manji brendovi?

Jedini način da se prilagodite jest da kupujete oglase na Facebooku kako biste doprli do svoje publike umjesto da se oslanjate na organski doseg. Veći brendovi to već rade, što im ne predstavlja problem jer imaju dovoljno novca. Manji se brendovi moraju jače potruditi kako bi si mogli to priuštiti.

Što biste savjetovali lokalnim kompanijama i manjim brendovima koji žele proširiti svoje poslovanje na nacionalnu razinu ili određenu regiju? Trebaju li se oslanjati na Google, YouTube i Facebook ili više ulagati u razvoj vlastitih komunikacijskih platformi – web-stranica, blog, e-mail i sl.?

Doista je teško dati jednu sveobuhvatnu preporuku jer se svaki brend i područje razlikuje. Moj savjet: kontrolirajte svoju publiku, a ne da to za vas radi Facebook. Privlačite korisnike onime što imate, prikupljajte korisničke podatke i iznova im se obraćajte tijekom vremena.

Puno se govori o AR-u (Augmented reality) i IoT-u (internet of things). Kada se spominju connected devices, to je često u kontekstu pametnog stanovanja. No, što će nam ta tehnologija donijeti u području komunikacijske i kreativne industrije?

Za nas su IoT i AR bili izuzetno prikladna područja za kreativno istraživanje; neke od naših najboljih kampanja i ideja bile su usredotočene upravo na ta dva područja. Mislim da ćete morati doći na konferenciju Digital Takeover da biste saznali sve o najnovijim i najzanimljivijim idejama u tom području!

