Kontroverzni No Man's Sky izvukao živu glavu VR modom

No Man's Sky nikada neće pobjeći etiketi jedne od najkontroverznijih igara modernog doba, no to je nije spriječilo da ovih dana zaradi jednu novu, puno pozitivniju titulu. Tako publika i mediji koji već pune dvije tri udaraju po ovoj intergalaktičkoj avanturi sada taj isti naslov nazivaju jednim od najvećih povratnika u povijesti igraće industrije, i to ponajviše zahvaljujući najnovijij ekspanziji igre naslovljenoj Beyond.

Radi se o još jednom besplatnom paketu sadržaja za originalno sandbox iskustvo koje mu dodaje pregršt novih alata, poboljšava mnoge stare te predstavlja dugoočekivani VR mod o čijoj izvedivosti strani mediji već mjesecima izražavaju nemale sumnje. No, upravo je podrška za virtualnu stvarnost kruna Beyond ekspanzije No Man's Skyja te ono zbog čega ovaj DLC za sada stoji na prosječnoj ocjeni od nevjerojatnih 94% temeljem petnaestak recenzija etabliranih medija, kako otkriva stranica Metacritic.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako ionako opojan svijet ove proceduralno generirane igre izgleda kroz prizmu modernih VR headseta možete pogledati u originalnoj najavi Beyond ekspanzije iznad.

Ovo atmosferično iskustvo dostupno je čak i na PlayStation 4 konzoli i pripadajućem joj PSVR headsetu, no naravno kako potpuni grafički potencijal No Man's Skyja možete otključati tek na puno sposobnijem Windows računalu u kombinaciji s nekim SteamVR headsetom kao što su HTC Vive, Oculus Rift i Valveov vlastiti Rift gadget.

No Man's Sky debitirao je u prvoj polovici koloza 2016. godine, a odmah po svojem izlasku zasut je pritužbama o predatorskom ponašanju studija Hello Games koji je isprva dostavio jako mali djelić igre koju je obećavao od kraja 2013. Nedostatak pravog multiplayera, nemogućnost gradnje baza, nepostojanje opcije kupovanje svemirskih brodova i puno kraća kampanja od višestruko obećavanog iskustva bile su samo neke od glasnijih kritika izvorne verzije No Man's Skyja.

Prvotni skandal rezultirao je i nimalo suptilnom istragom potencijalnog lažnog oglašavanja, no vlada Ujedinjenog Kraljevstva u konačnici nije podnijela optužnicu protiv kreatora No Man's Skyja, niti je to učinio bilo koji prethodno razočarani kupac kontroverzne SF igre.

Hello Games s vremenom je uspio ispraviti sve te bolje te proširiti i oplemeniti svoj daleko najambiciozniji projekt do sada. No Man's Sky mnogim je igračima ipak ostavio gorak okus u ustima. Tako se i poslije izlaska Beyonda na društvenim mrežama mogu pročitati kritike prema kojima je britanski studio tek danas dostavio igru koju je 2016. predstavljao kao gotov proizvod.

Unatoč tome, izgleda kako je svjetska gaming javnost sada napokon spremna oprostiti Hello Gamesu na svim kontroverzama koje već duže vrijeme opterećuju No Man's Sky. Ova značajna i po mnogočemu nevjerojatna promjena javnog mnijenja nije mogla doći u bolji trenutak za tvrtku koja se sada već približava izlasku svoje sljedeće igre nazvane The Last Campfire.

Ta se PC avantura očekuje na Steamu i ostalim Windows gaming platformama već krajem ove godine, a navodno će se raditi o pričom vođenom naslovu koji je znatno drugačiji od bilo čega što je Hello Games do danas napravio. The Last Campfire gotovo sigurno neće imati VR podršku, a ostaje za vidjeti hoće li se ova tehnologija s vremenom etablirati kao sredstvo mainstream zabave te koliko će njena sudbina biti vezana za jednako obećavajuću proširenu stvarnost, odnosno AR.