Korona je zatvorila Zemljine oči

<p>Zemlja kao da je zatvorila oči, neki znanstvenici kažu: pandemija koronavirusa prisilila je astronome na sjeveru Čilea da zatvore najsnažnije svjetske teleskope, riskirajući mogućnost da vide supernove i druge spektakle u svemiru.</p><p>Znanstvenici nisu bili u mogućnosti iskoristiti netaknuto nebo nad čileanskom pustinjom Atacama od kraja ožujka, kada je zatvoren njegov niz svjetski poznatih opservatorija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>To znači da će ljudi biti nesvjesni onoga što astronomi nazivaju slučajnim pojavama prolaznih pojava, poput Gama-Ray zraka (GRBs) ili supernova - zauvijek izgubljenog zvjezdanog otpada.</p><p>- Bilo koji GRB ili supernova koji nestane dok smo u karanteni, ne možemo ga stvarno promatrati. Propustit ćemo priliku da ga promatramo jer se tako brzo javlja, a brzo i blijedi - kazao je astronom <strong>John Carpenter</strong>.</p><p>Također je kritično vrijeme za promatranje Betelgeusea, divovske crvene zvijezde u zviježđu Orion - desete najsvjetlije na noćnom nebu - koja se odjednom zatamnila, što je potaknulo nagađanja da bi mogla eksplodirati, iako bi to moglo potrajati desetljećima.</p><p>- Započeli smo kampanju kako bismo je promatrali i pratili, a onda smo odjednom morali sve zatvoriti i nismo mogli nastaviti - rekao je Carpenter za AFP.</p><h2>Oči na nebu</h2><p>Carpenter je glavni znanstvenik u revolucionarnoj Almi, opservatoriju čijih 66 antena tvori jedan od najnapredniji radio teleskop na svijetu.</p><p>Carpenter je rekao da se na nastavak njihovih operacija čeka od 18. ožujka.</p><p>ALMA je samo jedna u nizu opservatorija na sjeveru Čilea koji čine više od polovice astronomske moći čovječanstva. Samo 400 kilometara od ALMA-e nalazi se opservatorij Paranal i njegov vrlo veliki teleskop, najmoćniji na svijetu.</p><p>Pandemija koronavirusa teško je pogodila Čile, prisilivši državu na višemjesečno zatvaranje njegovog glavnog grada Santiaga. Od 150.000 slučajeva COVID-19 u Čileu umrlo je više od 2450 ljudi.</p><p>- Postoji vrlo mali broj ljudi koji se brinu o opservatoriju, ali ništa ne promatramo - rekao je Itziar de Gregorio, voditelj znanstvenog ureda Europskog opservatorija za jug (ESO) koji vodi neke od ključnih opservatorija.</p><p>De Gregorio je izrazio optimističnije stajalište o mogućnosti da se neke pojave ponovno mogu vidjeti: znanstvenici će vjerojatno dobiti još jednu priliku.</p><p>- Ti prolazni fenomeni obično nisu jedinstveni. Ako se pojave danas, loša sreća! Ali, sljedeće godine će ih sigurno doći još više - rekao je.</p><h2>Probne sonde</h2><p>Astronomi su izabrali ogromnu pustinju Atacama zbog netaknute atmosfere - malo je kiše i niske vlage tijekom cijele godine.</p><p>Kad su teleskopi i antene isključene, promatrači prostora se fokusiraju na obradu bezbrojnih podataka prikupljenih tijekom dugih nagomilanih noći promatranja.</p><p>Stručnjaci imaju 'nekoliko mjeseci' posla kako bi ih nastavili dok pandemija ne prođe i planete im se ponovo ne otvore, rekao je Caludio Melo, predstavnik ESO-a u Čileu.</p><p>- Naravno, u bilo kojem trenutku bit će potrebna nova zapažanja, ali još ne možemo znati kada će to biti - rekao je Melo za AFP.</p><p>Na neki su način najveći gubitnici mladi znanstvenici koji dovršavaju istraživanja o doktorskim studijama, 'jer imaju više rokova', rekao je Carpenter.</p><p>- Bit će to značajno kašnjenje. U ALMA-i promatramo otprilike 4.000 sati svake godine s antenskim kompleksom od 12 metara, tako da ako gašenje traje šest mjeseci, to je 2.000 sati izgubljenog promatranja - dodao je.</p>