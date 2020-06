Novo otkriće o misterioznim signalima iz dubokog svemira - ponavljaju se svakih 157 dana

FRB 121102 ponavlja brze radijske proboje još od 2016. godine, a sada je prvi put utvrđeno po kojem obrascu, no ostala je još jedna enigma - ne zna što te proboje uzrokuje

<p>Drugi put u povijesti astronomi su detektirali obrazac u misterioznim brzim radijskim signalima koji dolaze iz dubokog svemira.</p><p>Brzi radijski proboji, FRB, su radioimpulsi nabijeni snažnom energijom i traju vrlo kratko - nekoliko milisekunda. Astronomi su uspjeli upratiti proboje do njihovih galaksija, ali im je preostalo otkriti što uzrokuje te proboje.</p><p>Individualni radijski proboji jednom emitiraju signal i ne ponavljaju se. Ali, ponavljajući signali šalju kratke i jake radio valove nekoliko puta. Prijašnji slučajevi pokazali su da kad se signali ponavljaju, to rade sporadično ili u klasteru.</p><p>No, sve se to promijenilo početkom godine kada su astronomi otkrili obrazac da se <strong>FRB 180916.J0158+65</strong> u probojima ponavlja svakih 16.35 dana. U periodu od četiri dana, signal ispušta jedan ili dva proboja svaki sat. Potom bi se utišao na 12 dana.</p><p>Sada su detektirali obrazac u drugom ponavljanju brzih radijskih proboja, poznatog kao FRB 121102. U tom cikličkom obrascu, radio proboji se emitiraju u periodu od 90 dana, a zatim nestanu na 67 dana. Ovaj se obrazac ponavlja svakih 157 dana.</p><p>FRB 121102 ponavlja brze radijske proboje još od 2016. godine, a sada je prvi put utvrđeno po kojem obrascu.</p><p>- Sve dosad, samo jedan ponavljajući FRB je bio poznat po tome da pokazuje obrasce u svojim aktivnostima. Činjenica da smo otkrili obrazac je važan ključ u otkrivanju "praoca" FRB-ova. Njihova periodičnost nam govori da objekt koji proizvodi FRB je vjerojatno u orbiti s drugim astrofizičkim tijelom - rekao je autor studije Kaustubh Rajwade za <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/08/world/second-repeating-fast-radio-burst-pattern-scn-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>