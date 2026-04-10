Kraj jedne ere: Sony službeno ugasio podršku za PlayStation 4

Nakon više od desetljeća na tržištu i preko 115 milijuna prodanih primjeraka, legendarna konzola PlayStation 4 polako odlazi u povijest. Sony je službeno započeo s postupnim gašenjem podrške, čime se označava završetak životnog ciklusa jednog od najuspješnijih uređaja u povijesti videoigara, koji je obilježio čitavu generaciju igrača od svojeg izlaska 2013. godine.

Ključan datum bio je jučer, 8. travnja 2026., koji je Sony označio kao tehnički kraj podrške za nove naslove. To ne znači da konzola prestaje raditi, već da nove igre prijavljene za PS4 više ne mogu koristiti stare mrežne značajke. Programeri umjesto toga moraju koristiti novi, unificirani sustav dizajniran za PS5 i buduće konzole. Među uslugama koje se gase za nove naslove nalaze se Activity Feed za praćenje aktivnosti prijatelja, kao i stari sustavi za pohranu podataka i dijeljenje medija.

Postojeći naslovi i online igranje ostaju sigurni

Važno je naglasiti da se ove promjene ne odnose na već kupljene ili objavljene igre. Svi naslovi iz postojeće digitalne i fizičke biblioteke nastavit će normalno funkcionirati. Online multiplayer za te igre ostaje u potpunosti aktivan, kao i pristup PlayStation Storeu za kupnju i preuzimanje sadržaja. Sony time slijedi sličan obrazac kao i s PlayStation 3 konzolom, koja je godinama nakon gašenja podrške zadržala osnovnu mrežnu funkcionalnost.

Znakovi tranzicije vidljivi su već neko vrijeme. Od siječnja 2026. Sony je počeo smanjivati broj PS4 igara u mjesečnoj ponudi PlayStation Plus pretplate, prebacujući fokus na PS5 naslove. Korisnici su na konzolama počeli dobivati i poruke koje ih potiču na prelazak na novu generaciju. Istovremeno, veliki izdavači gase podršku za PS4 verzije svojih online igara, poput Genshin Impacta i Tower of Fantasy, čime se igrače prirodno usmjerava prema modernijem hardveru.