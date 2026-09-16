Kraj najčešćeg kvara na autima? Novi akumulator bi mogao riješiti sve ovakve probleme

Automobili su posljednjih desetljeća postali neusporedivo složeniji, ali najčešći razlog zbog kojeg ostaju nepokretni i dalje je vrlo "primitivan", mala 12-voltna baterija. Prema ADAC-ovoj statistici za 2025. godinu čak 45,4 posto svih intervencija pomoći na cesti bilo je povezano s praznom ili neispravnom baterijom. To je uvjerljivo više od kvarova motora i elektronike motora, koji čine 21,8 posto intervencija. Problem nije rezerviran ni samo za benzince i dizelaše, i kod električnih automobila upravo 12-voltna baterija ostaje jedan od glavnih razloga zbog kojih automobil ne može krenuti.



Pročitajte više na Autostartu.