Ako se obećanja o masi, radu na hladnoći i višestruko duljem živtotnom vijeku novog akumulatora potvrde u praksi, najčešći razlog pozivanja pomoći na cesti mogao bi uskoro nestati
REVOLUCIJA
Kraj najčešćeg kvara na autima? Novi akumulator bi mogao riješiti sve ovakve probleme
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Automobili su posljednjih desetljeća postali neusporedivo složeniji, ali najčešći razlog zbog kojeg ostaju nepokretni i dalje je vrlo "primitivan", mala 12-voltna baterija. Prema ADAC-ovoj statistici za 2025. godinu čak 45,4 posto svih intervencija pomoći na cesti bilo je povezano s praznom ili neispravnom baterijom. To je uvjerljivo više od kvarova motora i elektronike motora, koji čine 21,8 posto intervencija. Problem nije rezerviran ni samo za benzince i dizelaše, i kod električnih automobila upravo 12-voltna baterija ostaje jedan od glavnih razloga zbog kojih automobil ne može krenuti.
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