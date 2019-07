Kraj za Nebesku palaču: Kinezi srušili svoju svemirsku postaju

Kineski svemirski laboratorij Tiangong-2 završio je gotovo trogodišnju misiju u petak izgorjevši tijekom kontroliranog povratka u atmosferu Zemlje iznad južnog dijela Tihog oceana.

Većina letjelice duge 10,4 metara uništena je tijekom ulaska u atmosferu, a manji komadi pali su u "sigurno područje" u južnom dijelu Tihog oceana, prenio je Kineski narodni list pozivajući se na kinesku svemirsku agenciju.

