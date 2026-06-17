Put do ostvarenja prava znatno se razlikuje ovisno o statusu prodavatelja. Kupnja od registrirane tvrtke pruža daleko veću sigurnost
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Kupili ste rabljeni auto koji je 'ispao krš'? Evo što napraviti
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Kupnja rabljenog automobila velika je investicija koja se, nažalost, može pretvoriti u noćnu moru. Otkrijete li da je vaš limeni ljubimac zapravo "mačak u vreći" sa skrivenim kvarovima, važno je znati da kao kupac u Hrvatskoj niste nezaštićeni. Zakoni vam daju značajna prava, no put do njihovog ostvarenja ovisi o ključnoj činjenici: jeste li vozilo kupili od profesionalnog trgovca ili privatne osobe.
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