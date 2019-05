Kviz o novcu: Pobjednice Ena i Katarina otputovale u Bruxelles

Učenice Srednje škole Hvar, 15-godišnjakinje Ena Buzolić i Katarina Matešić, otputovale su u ponedjeljak ujutro u Bruxselles, gdje će predstavljati Hrvatsku u finalu Europskog kviza o novcu.

S njima je otputovala i njihova mentorica, učiteljica ekonomske grupe predmeta Sanda Stančić, ali i još šest prijatelja iz razreda koji su se također sudjelovali na natjecanju o financijskoj pismenosti u Hrvatskoj, te još jedna učiteljica u pratnji, Vesna Barbarić.

- Taj kviz se igra od prošle godine. Lani smo se isto prijavili i bili smo 26. pa je naša mentorica htjela pokušati opet. Bilo smo u dva tima, djevojke i dečki. Djevojke su osvojile prvo mjesto - kaže nam Ena Buzolić. Osim nje i Katarine, u timu djevojaka bile su i Lara Kodžoman, Mia Čubre i Marjeta Dujmović. No kako se na europsko natjecanje mogu prijaviti samo dvoje učenika iz tima, pala je odluka da to budu Ena i Katarina. Kažu nam da su puno vježbale i da su spremne. Vjeruju da dobar rezultat neće izostati, no iznimno su zadovoljne već postignutim.



- Ovo što smo osvojile državno natjecanje je veliki uspjeh, pogotovo za našu malu školu. Nitko se nije nadao ovakvom uspjehu. Za Bruxselles smo se pripremale svaki dan, što kod kuće, što na nastavi. Dolazile smo čak i nakon nastave vježbati. Pitanja se odnose na financijsku pismenost, inflaciju, deflaciju, kamate, kamatnu stopu... U početku je bilo teško svladati sve te termine, ali kako je platforma Kahoot! na kojoj smo uglavnom vježbali zapravo igra bilo je puno lakše - kaže nam Ena. Njezina prijateljica Katarina kaže nam da se u kviz, poput ostalih, uključila iz znatiželje i zabave te da se nisu nadali ovako velikom uspjehu.

- U početku nisam toliko učila, no kad smo osvojile prvo mjesto u Hrvatskoj, počeli smo se puno više pripremati. Nadam se da će se naše znanje pokazati jer za pola tih pojmova nisam nikad ni čula pa je bilo dosta teško. Ali kakav god rezultat bude mi ćemo biti zadovoljni. I ovo je sada već velik uspjeh za nas - kaže nam Katarina.

Inače, riječ je o učenicima koji se obrazuju za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist.

Dolazi 26 timova iz svih europskih zemalja

Na nacionalnom natjecanju 20. ožujka sudjelovalo je oko 1100 učenika u 167 timova iz 49 gradova, odnosno više od 130 srednjih i osnovnih škola, a sudjelovati su mogli učenici od 13 do 15 godina.

- Pitanja na državnom natjecanju su bila online, a pripremali smo se mjesec dana pomoću 10-ak kvizova na stranici Hrvatske udruge banaka. Taj način učenja njima je zabavan, nikad im ne dosadi. Bilo je teško na početku, i nekim odraslima je teško shvatiti pojam inflacije i deflacije ili aprecijacije i deprecijacije deviznog tečaja. Najteža su pitanja bila gdje je trebalo nešto matematički izračunati, primjerice, pitanje je bilo: 'Raspolažete da svotom od 1000 eura i stavili ste ih na štednju. U kolikom vremenu će se udvostručiti ako imate kamatnu stopu dva posto?'. To treba brzinski izračunati i to smo najviše vježbali. Vježbali smo i po pitanjima lanjskog finala u Bruxsellesu, a i ja sam im zadala 40-ak zadataka. U Belgiji će ukupno biti 26 timova iz isto toliko europskih zemalja, a u timu su po dva učenika. Svi odgovaraju na svojim jezicima. Tako je pripremljeno ukupno 780 pitanja na nacionalnim jezicima - kazuje nam učiteljica i mentorica Sanda Stančić.

Osim djevojaka iz tima, u Bruxselles su kao podrška otputovala i tri učenika, Dare Barbarić, Ivan Soldić i Ivan Miličić koji su se kao dio muškog tima također natjecali na državnom natjecanju.

- Roditelji su izrazili želju da, ako je izvedivo da organiziramo pratnju, idu i njihova djeca. Zahvaljujući gradu Hvaru koji nam je pomogao u sufinanciranju, i našem ravnatelju Saši Paduanu, uspjeli smo se organizirati da svi otputujemo kao podrška našim curama, Eni i Katarini - kaže nam učiteljica Stančić.

Kviz o novcu je ove godine, po drugi put, u Hrvatskoj organizirala Hrvatska udruga banaka s podrškom Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a cilj je da se sudjelovanjem u ovakvim programima učenici osposobljavaju za stvarne nadolazeće životne situacije, da dobiju primjenjivo životno znanje i postanu obrazovani financijski pismeni građani.

Prema istraživanju Europske bankovne federacije, više od 100.000 mladih Europljana u dobi između 13 i 15 godina sudjelovalo je na ovogodišnjem kvizu, što je dvostruko više sudionika u odnosu na 2018. godinu, kada je kviz prvi put organiziran.

- Vrlo smo ponosni na broj učenika koji je sudjelovao ove godine na natjecanju. To ukazuje na činjenicu da postoji istinska volja u školama diljem Europe za obrazovanjem djece u području financijske pismenosti - izjavio je Wim Mijs, izvršni direktor Europske bankarske federacije.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.