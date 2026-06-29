Iskra je kompaktni model koji u Ladinoj ponudi stoji između Grante i Veste, što znači da pokriva niži dio obiteljskog segmenta...
NOVA ISKRA
Lada ima novi model: Iskra SW ima mjenjač sa šest brzina
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Lada Iskra je predstavljena prošle godine kao prvi automobil AUTOVAZ-ove ere nakon "prekida" s Renaultom, a sada se ponuda postepeno širi. Ruski proizvođač je predstavio Iskru SW s 1,6-litrenim benzinskim motorom od 106 KS i šesterostupanjskim ručnim mjenjačem. Dosad se standardni karavan nudio s osnovnim motorom od 90 KS i peterostupanjskim ručnim mjenjačem, dok je snažnija verzija bila dostupna s automatskim CVT mjenjačem.
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