Lara Croft kroz godine: Sve verzije iz igara, od 'špičaste' 1996. sve do novih najava

Lara Croft je jedna od rijetkih gaming ikona koja je preživjela sve, promjene studija, promjene stila, tri različite ‘timeline’ ere i nekoliko velikih rebootova. Sad je opet u fokusu jer su najavljene dvije nove velike igre, ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’ za 2026. i ‘Tomb Raider: Catalyst’ za 2027. U nastavku je kronološki popis svih najvažnijih Larinih igara i spin offova, uz kratki podsjetnik po čemu je svaka verzija Lare bila posebna. (Napomena: nije uvijek sve ‘100 posto europsko ili američko’ po jednoj adresi, ali Lara je ostala ista ideja, avantura, grobnice i tvrdoglava upornost.)
1996 - Tomb Raider
Prva Lara, oštri poligoni i hladna samouvjerenost koja je postala pop kultura. Ovo je temelj svega, grobnice su bile puzzle, a svijet je bio opasan i tih.
1997 - Tomb Raider II
Lara postaje veća akcijska zvijezda, a igra ide u šire lokacije i veći spektakl. Ovdje se već osjeti da serijal ide prema blockbuster osjećaju.
1998 - Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft
Jedna od najtvrđih klasičnih igara, s puno zamki i ‘ne oprašta’ dizajnom. Lara je i dalje hladna i fokusirana, bez puno emocija u prvom planu.
1999 - Tomb Raider: The Last Revelation
Egipat i mitovi guraju atmosferu u ozbiljniji smjer, a istraživanje dobiva veću težinu. Lara je ovdje više arheologinja nego akcijska figura.
2003 - Tomb Raider: The Angel of Darkness
Mračniji, urbaniji Tomb Raider koji je pokušao biti moderniji i ‘zreliji’, ali je ostao kontroverzan. Lara je ovdje ozbiljnija i ‘tvrđa’, gotovo noir verzija sebe.
2006 - Tomb Raider: Legend
Počinje Legend era i Lara dobiva filmskiji ritam, glađe kontrole i više ‘hero’ momenta. Ovo je Lara koja je samouvjerena, brza i dizajnirana za moderno igranje.
2007 - Tomb Raider: Anniversary
Remake originala iz 1996. u stilu Legend ere, ista priča ali moderniji tempo i prezentacija. Lara je ‘klasična’, ali izvedena kao akcijska junakinja 2000 ih.
2008 - Tomb Raider: Underworld
Završni čin Legend trilogije, s većim lokacijama i ozbiljnijim nordijskim tonom. Lara je ovdje najbliže ‘klasičnoj’ istraživačici, ali u blockbuster paketu.
2010 - Lara Croft and the Guardian of Light
Izometrijski spin off koji Laru pretvara u brzu arkadnu akciju i puzzle co op. Izgledom se drži Legend estetike, ali je cijeli dojam opušteniji i ‘gamey’.
2013 - Tomb Raider
Reboot i početak Survivor ere, Lara postaje ranjivija, krvavija i realnija, s naglaskom na preživljavanje. Ovo je ‘origin story’ koji joj skida dio mita i pokazuje kako nastaje legenda.
2015 - Lara Croft: Relic Run
Mobilna Lara u endless runner ritmu, fokus na kratke sesije i skupljanje. Vizualno je to pojednostavljena, ‘brza’ Lara, napravljena za touch.
2015 - Lara Croft GO
Puzzle verzija Lare, potez po potez, s čistim dizajnom i logikom. Ovdje je Lara više figura u šahovskoj avanturi nego akcijska junakinja.
2015 - Rise of the Tomb Raider
Survivor Lara dobiva veći budžet i širi svijet, s više istraživanja i grobnica. Ton je i dalje ozbiljan, ali Lara je sigurnija u sebe nego 2013.
2018 - Shadow of the Tomb Raider
Zatvara Survivor trilogiju i vraća više klasičnih tomb puzzli u fokus. Lara je ovdje najbliže ‘kompletnoj’ verziji sebe, sposobna, ali i dalje opterećena posljedicama svojih odluka.
2023 - Tomb Raider Reloaded
Mobilni action roguelike koji se namjerno vraća ‘klasičnijem’ prikazu Lare, s prepoznatljivim pištoljima i bržom akcijom. Igra je izašla i kao Netflix naslov za članove.
2024 - Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
Remaster prve tri igre i povratak na ‘original’ Laru, uz modernije opcije i mogućnost prebacivanja izgleda. Ovo je čisti nostalgija potez, ali i najlakši način da novi igrači upoznaju prvu eru.
2025 - Tomb Raider IV-VI Remastered
Remaster paketa The Last Revelation, Chronicles i Angel of Darkness, dakle i najturbulentnijeg dijela klasične ere. Lara je ovdje u rasponu od klasične avanture do mračnijeg eksperimenta, sve u jednom.
2026 - Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Najavljena kao ‘ground up’ reimaginacija prve avanture, s modernom produkcijom i Unreal Engine 5 pristupom. Ovo je povratak ‘klasičnoj’ Lari, ali bez da ostane zarobljena u 1996.
2027 - Tomb Raider: Catalyst
Potpuno nova glavna igra smještena u sjevernu Indiju, s naglaskom na veliku mapu i klasično istraživanje. Najave je opisuju kao sigurnu, ‘klasičnu’ Laru u novoj priči, nakon duže pauze serijala.
