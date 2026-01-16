Obavijesti

Galerija

Komentari 1
GAMING KLASIK

Lara Croft kroz godine: Sve verzije iz igara, od 'špičaste' 1996. sve do novih najava

Lara Croft je jedna od rijetkih gaming ikona koja je preživjela sve, promjene studija, promjene stila, tri različite ‘timeline’ ere i nekoliko velikih rebootova. Sad je opet u fokusu jer su najavljene dvije nove velike igre, ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’ za 2026. i ‘Tomb Raider: Catalyst’ za 2027. U nastavku je kronološki popis svih najvažnijih Larinih igara i spin offova, uz kratki podsjetnik po čemu je svaka verzija Lare bila posebna. (Napomena: nije uvijek sve ‘100 posto europsko ili američko’ po jednoj adresi, ali Lara je ostala ista ideja, avantura, grobnice i tvrdoglava upornost.)
Lara Croft kroz godine: Sve verzije iz igara, od 'špičaste' 1996. sve do novih najava
1996 - Tomb Raider Prva Lara, oštri poligoni i hladna samouvjerenost koja je postala pop kultura. Ovo je temelj svega, grobnice su bile puzzle, a svijet je bio opasan i tih. | Foto: Youtube/Screenshoot
1/20
1996 - Tomb Raider Prva Lara, oštri poligoni i hladna samouvjerenost koja je postala pop kultura. Ovo je temelj svega, grobnice su bile puzzle, a svijet je bio opasan i tih. | Foto: Youtube/Screenshoot
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026