Smart #2 dug je samo 279 centimetara, odnosno 10 cm više od posljednje generacije Fortwoa i 29 više od prve izvedbe ovog auta
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Legenda se vraća: Ovo su prve fotografije novog Smarta
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Smart se nakon nekoliko godina proizvodnje sve većih automobila vraća svojim korijenima. Objavljene su prve fotografije kamufliranog serijskog modela #2, potpuno električnog gradskog dvosjeda koji će naslijediti legendarni Fortwo. Automobil trenutačno prolazi završna testiranja, a svjetska premijera zakazana je za listopad na salonu automobila u Parizu.
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