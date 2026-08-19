Legendarni kreator Warren Spector se povlači. Zaslužan je za Deus Ex, Thief i niz igara

Warren Spector, legendarni dizajner i producent videoigara čiji je rad definirao čitav jedan žanr, najavio je povlačenje iz industrije. Nakon karijere duge gotovo 44 godine, čovjek koji stoji iza kultnih naslova kao što su Deus Ex, System Shock i Thief odlučio je da je vrijeme za mirovinu, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u svijetu igara.

"Industrija se promijenila i više nije toliko zabavna"

Svoju odluku podijelio je putem objave na društvenoj mreži LinkedIn, navodeći kako su ga godine i zdravstveno stanje jednostavno sustigli. Spector je napisao kako je samo mjesec dana udaljen od svoje 44. godišnjice kao developer te je u tom razdoblju radio na stolnim igrama, sedamnaest digitalnih naslova, vodio male i velike timove te pomagao drugima u izgradnji karijera. Kao jedan od ključnih razloga za povlačenje istaknuo je i promjene u samoj industriji, rekavši kako mu "posao više nije toliko zabavan".

Ovo nije prvi put da Spector najavljuje mirovinu. Prethodno se povukao 2013. godine nakon što je Disney zatvorio njegov studio Junction Point, no vratio se samo tri godine kasnije. Ipak, ovoga puta tvrdi kako misli ozbiljno. Priznao je da ima ideje za još tri igre koje bi volio napraviti, ali je zaključio da je vrijeme za nove aktivnosti. U budućnosti se planira posvetiti "pisanju knjiga, mnogo čitanja, držanju predavanja i možda pokojem savjetovanju".

Nasljeđe čovjeka koji je igračima dao slobodu

Warren Spector u industriji se s pravom smatra jednim od najutjecajnijih dizajnera. Mnogi ga nazivaju ocem osnivačem žanra imerzivnih simulacija, igara koje su prepoznatljive po tome što igračima ne nude jedno, unaprijed definirano rješenje problema. Umjesto toga, one pružaju skup alata i sustava koji međusobno reagiraju, dopuštajući igračima da probleme rješavaju na različite, kreativne načine, bilo kroz borbu, šuljanje, hakiranje ili razgovor.

Njegova filozofija dizajna, usredotočena na izbore igrača i njihove dalekosežne posljedice, utjecala je na nebrojene igre i developere. Taj pristup bio je najočitiji u njegovom remek-djelu, igri Deus Ex, koja i danas slovi za jedan od najboljih primjera interaktivne slobode u videoigrama.

Od stolnih RPG-ova do cyberpunk distopije

Spector je karijeru započeo davne 1983. godine u svijetu stolnih RPG igara, radeći za tvrtke kao što su Steve Jackson Games i TSR. U industriju videoigara prešao je 1989. godine, pridruživši se studiju Origin Systems, gdje je radio na klasicima poput serijala Ultima i Wing Commander. Njegov rad u studijima Origin i Looking Glass rezultirao je nekim od najhvaljenijih igara devedesetih, uključujući Ultima Underworld i System Shock, koje su postavile temelje za ono što dolazi.

Vrhunac njegove karijere za mnoge predstavlja Deus Ex iz 2000. godine. U toj igri preuzimate ulogu antiterorističkog agenta u mračnom, distopijskom cyberpunk svijetu, a Spector je kao redatelj i producent stvorio naslov koji je postao sinonim za žanr imerzivne simulacije. Kasnije je osnovao studio Junction Point, koji je Disney kasnije kupio, a gdje je radio na popularnoj igri Epic Mickey za konzolu Wii.

Turbulentne posljednje godine

Nakon povratka iz prve mirovine, Spector se 2016. pridružio studiju OtherSide Entertainment, koji su osnovali veterani iz legendarnog Looking Glassa. Njegov angažman bio je obilježen izazovima. Radio je na dugo očekivanom nastavku System Shock 3, no projekt je na kraju preuzeo tehnološki div Tencent, a njegov status danas je potpuno nejasan.

Njegova posljednja objavljena igra bila je Thick As Thieves, stealth akcijska igra objavljena prije samo nekoliko mjeseci. Nažalost, igra nije uspjela pronaći širu publiku i nije postigla komercijalni uspjeh, što je dovelo i do otpuštanja u studiju. Uz to, projekt Underworld Ascendant također nije ispunio očekivanja, a otkazan je i razvoj multiplayer imerzivne simulacije Argos: Riders on the Storm. Ovi neuspjesi odražavaju šire trendove u industriji, gdje visokobudžetne i produkcijski zahtjevne imerzivne simulacije teško pronalaze svoje mjesto na tržištu kojim dominiraju drugačiji žanrovi.

*uz korištenje AI-ja