NASA-in eksperimentalni X-59, koji bi “prasak” pri probijanju zvučnog zida trebao pretvoriti u tihi “tump”, obavio je prvi testni let iznad Kalifornije. Ako uspije, mogao bi otvoriti put povratku nadzvučnih putničkih letova iznad kopna nakon više od 50 godina zabrane.
“Leteća sabljarka” leti prvi put: Pogledajte NASA-ino novo čudo
X-59 je 28. listopada 2025. poletio iz Lockheed Martinova pogona u Palmdaleu i sletio u NASA-in Armstrong Flight Research Center. Let je trajao oko sat vremena, na visini oko 3 i pol tisuće metara i brzinama do ~390 kmh; cilj je bio provjeriti sustave, bez ulaska u nadzvučno područje.
Pogledajte kako izgleda NASA-ina "leteća sablja":
Zrakoplov nosi nadimak “leteća sabljarka” zbog iznimno dugog, šiljastog nosa: baš taj oblik “razmazuje” udarne valove kako bi umjesto glasnog buma stvorio tihi zvučni potis - nešto što NASA naziva quiet boom. U idućoj fazi X-59 će postupno povećavati brzine prema planiranih Mach 1,4 na visinama do 17 000 metara, a potom će iznad odabranih gradova snimati koliko je “tump” doista tih za ljude na tlu.
Zašto je to važno?
U SAD-u su 1973. zabranjeni nadzvučni komercijalni letovi iznad kopna zbog buke, što je, uz ekonomiju i sigurnost, srušilo i Concorde iznad Amerike. Ako NASA-ina ispitivanja pokažu da je X-59 dovoljno tih, FAA bi mogla izraditi nova pravila - a to je prvi preduvjet da se jednog dana vrate brži međugradski letovi.
Live Science piše da je prvi let prošao po planu i da su sljedeći koraci “penjanje” prema nadzvučnom režimu i testovi percepcije buke u zajednicama. Ukratko: X-59 nije budući linijski avion, nego leteći dokaz da se nadzvučni let može čuti bitno tiše - a industriji i regulatorima dati podatke za novu generaciju brzih putničkih zrakoplova.
