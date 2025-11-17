Obavijesti

AERO TEHNOLOGIJA

“Leteća sabljarka” leti prvi put: Pogledajte NASA-ino novo čudo

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Youtube/Screenshoot

NASA-in eksperimentalni X-59, koji bi “prasak” pri probijanju zvučnog zida trebao pretvoriti u tihi “tump”, obavio je prvi testni let iznad Kalifornije. Ako uspije, mogao bi otvoriti put povratku nadzvučnih putničkih letova iznad kopna nakon više od 50 godina zabrane.

X-59 je 28. listopada 2025. poletio iz Lockheed Martinova pogona u Palmdaleu i sletio u NASA-in Armstrong Flight Research Center. Let je trajao oko sat vremena, na visini oko 3 i pol tisuće metara i brzinama do ~390 kmh; cilj je bio provjeriti sustave, bez ulaska u nadzvučno područje. 

Pogledajte kako izgleda NASA-ina "leteća sablja":

Zrakoplov nosi nadimak “leteća sabljarka” zbog iznimno dugog, šiljastog nosa: baš taj oblik “razmazuje” udarne valove kako bi umjesto glasnog buma stvorio tihi zvučni potis - nešto što NASA naziva quiet boom. U idućoj fazi X-59 će postupno povećavati brzine prema planiranih Mach 1,4 na visinama do 17 000 metara, a potom će iznad odabranih gradova snimati koliko je “tump” doista tih za ljude na tlu. 

Zašto je to važno?

U SAD-u su 1973. zabranjeni nadzvučni komercijalni letovi iznad kopna zbog buke, što je, uz ekonomiju i sigurnost, srušilo i Concorde iznad Amerike. Ako NASA-ina ispitivanja pokažu da je X-59 dovoljno tih, FAA bi mogla izraditi nova pravila - a to je prvi preduvjet da se jednog dana vrate brži međugradski letovi. 

Live Science piše da je prvi let prošao po planu i da su sljedeći koraci “penjanje” prema nadzvučnom režimu i testovi percepcije buke u zajednicama. Ukratko: X-59 nije budući linijski avion, nego leteći dokaz da se nadzvučni let može čuti bitno tiše - a industriji i regulatorima dati podatke za novu generaciju brzih putničkih zrakoplova.

